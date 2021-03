Porro i Douglas Luiz De baixar amb el Girona a internacionals absoluts

«És un nano especial. No em sorprèn la convocatòria perquè, a banda de potencial tècnic i físic, té allò altre que és tant o més important en futbol per arribar: mentalitat i força emocional de primer nivell». Són paraules d'Albert Síria, director de l'Acadèmia del Girona i l'home que va dur Pedro Porro al Girona l'estiu del 2017 procedent del Rayo Vallecano. Síria revela la conversa que va tenir dilluns mateix amb Porro un cop es va saber que entrava a la llista de la selecció espanyola asboluta. «Sempre li dic el mateix, que no perdi mai la fam i que pensi a deixar empremta en la història». En aquest sentit, Síria està convençut que Porro no només és jugador de selecció «sinó que acabarà en un equip top de Champions League».

La presència del Girona a Primera durant dues temporades consecutives (2017-19) va situar el club al primer pla del panorama futbolístic. Pertànyer a la màxima categoria estatal i enfrontar-se al Barça, Madrid o Atlètic genera un ressò mediàtic enorme per a un club petit com el Girona. El somni de la màxima categoria es va poder gaudir durant dos cursos i quan semblava que n'hi hauria, com a mínim, un tercer es va interrompre de cop amb un descens que ningú s'esperava. No obstant això, durant els dos anys a Primera l'afició va poder veure en acció a Montilivi jugadors de reconeguda trajectòria com Iraizoz, Muniesa o Stuani i gaudir de la continuïtat d'homes importants com Portu, Pons, Mojica o Porro, que estan fent camí a l'elit. A més a més, ser a Primera també va facilitar l'arribada de moltes cessions per part del Manchester City. Algunes van ser fallides (Kayode), d'altres més reeixides (Maffeo) i, entremig, hi va quedar un grupet de jugadors que no van acabar d'ensenyar el seu veritable potencial com el brasiler Douglas Luiz. Les limitacions econòmiques van fer que el club mirés al planter, sobretot el segon any, i d'allà en va treure el nas Pedro Porro. El jove extrem de 18 anys, reconvertit a lateral o carriler, va ser l'amo de la banda dreta durant molts partits i va ensenyar bones pinzellades del potencial que tenia. Dos anys després, Porro i Douglas Luiz, dos jugadors d'aquell Girona que va baixar a Segona A, han arribat al màxim nivell internacional. El brasiler és indiscutible a la Premier amb l'Aston Villa i abans de la pandèmia ja s'havia estrenat amb la selecció brasilera, mentre que l'extremeny, ara a l'Sporting de Portugal, és una de les grans sorpreses a l'última llista de Luis Enrique Martínez.

Tant Porro com Douglas Luiz són dos jugadors que van arribar molt joves a Montilivi i, en el cas del segon, no va explotar, potser per falta d'adaptació. Ara competeixen amb els millors del món i tenen una Copa Amèrica i una Eurocopa a la cantonada. També ha tastat la internacionalitat després de passar pel Girona Jaime Mata. El madrileny va passar pel Valladolid i ara és referència del Getafe, amb qui va poder tastar la selecció absoluta gràcies al seu bon rendiment.

Porro pertany al Manchester City però es pot dir que és un producte del planter del Girona. No des de bon començament però sí que l'extremeny es va acabar de polir al conjunt gironí, on va aterrar amb 18 anys per jugar al juvenil procedent del Rayo. El conjunt madrileny l'havia captat del Don Benito, on despuntava. A partir d'aquí, la carrera de Porro ha estat meteòrica. El primer curs al Girona el va començar al juvenil i el va acabar a Segona B amb el filial, el Peralada, a més a més de debutar amb el primer equip a la Copa. La temporada següent, Porro fa el salt directament a l'onze titular del primer equip. Amb només 19 anys, l'extremeny disputa 34 partits amb el primer equip.

Amb contracte fins al 2023, el descens escapça la trajectòria de Porro a Montilivi i el City el compra per uns 6 milions d'euros. Després d'un any irregular de cessió al Valladolid, enguany ha fat un pas endavant a Lisboa amb l'Sporting. Per a Síria, Porro no ha retallat terminis, sinó que «ha cremat etapes molt de pressa» gràcies a la seva mentalitat. «El dia que va debutar a Montilivi semblava que jugués aquí tota la vida. És una mica com Pedri, que sembla que tingui 28 anys», diu.

del girona a la internacinalitat. 1 Porro, en un partit amb el juvenil contra l'Espanyol a Vilablareix.

2 Douglas Luiz lluita amb Arthur (Barça).

3 L'extremeny celebra el gol que va fer amb el Girona al Madrid a la Copa (18-19). F