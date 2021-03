Els socis del Girona ja poden reservar lloc per a la reobertura de Montilivi amb el femení

Un any després de l'estat d'alarma i d'un tancament absolut que va deixar les ciutats i pobles en silenci, la normalitat comença a treure el cap. Superats uns mesos amb alts i baixos, amb restriccions i alhora reobertures, la situació té ganes de ser similar a la d'abans de la pandèmia. Aquest cap de setmana el públic podrà tornar als estadis i pavellons. Amb restriccions i unes pautes clares a seguir, però s'obrirà de nou la porta als aficionats, que podran seguir en directe partits de futbol, handbol, bàsquet i l'esport que sigui.

També Montilivi, encara que La Lliga impedeixi aquest escenari a Segona A. El Girona ha apostat per la reobertura de l'estadi coincidint amb el matx que el femení jugarà diumenge contra el Saragossa. Un miler d'espectadors, com a màxim, podran donar caliu a les graderies un any després del darrer cop, aquell 7 de març del 2020 coincidint amb un Girona-Albacete de l'anomenada Lliga Smartbank. El club explicava ahir el decàleg de mesures a seguir. Només hi podran entrar els socis, que s'hauran d'inscriure a través de la web. Seran entrades gratuïtes. Els sol·licitants podran assistir a Montilivi acompanyats de fins a quatre persones més (també sòcies). La seva ubicació a la graderia seguirà tots els protocols i mesures de seguretat pertinents. Si fa no fa, una fórmula similar a la que hauran de seguir els 550 socis de l'Olot que el mateix diumenge podran veure des del Municipal el derbi contra el Llagostera. Els requisits, ser socis amb el carnet vinculat a l'APP i estar al corrent del pagament de la quota. Més dubtes té el Girona amb el seu filial, que juga contra el Granollers a Riudarenes, un camp sense seients. Avui es el club es reunirà per acabar de decretar quines condicions s'establiran.

L'handbol, també

Espectadors a l'aire lliure i també en espais tancats. En pavellons es permet la presència de públic amb un aforament del 30 per cent i a això mateix s'agafen Bordils i Sarrià, que enceten el cap de setmana la segona fase de la Divisió d'Honor Plata amb la permanència com a principal objectiu. El Bordil rep el Triops Màlaga el dissabte a les 8 i al Blanc-i-Verd hi poden anar fins a 120 persones. Sempre fent una inscripció prèvia mitjançant un formulari, complint les mesures de seguretat pertinents. A Sarrià s'hi poden reunir 100 espectadors per veure el partit amb l'Ikasa Madrid Boadilla (19 hores). També toca inscripció dels socis i si se superen les peticions, es farà un sorteig. El club estudia renovar aquest sistema en els propers dies.