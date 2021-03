El Girona va anunciar ahir que les votacions per escollir els integrants del Fòrum Montilivi ja estan en marxa. Aquesta nova iniciativa vol constituir un espai de diàleg entre socis i representants del club per discutir aspectes relacionats amb l'actualitat de l'entitat. Per votar s'han establert diverses tipologies de socis: menors de 35, públic femení, col·lectius minoritaris, persones amb mobilitat reduïda o discapacitats, penyistes, socis no abonats i públic familiar.