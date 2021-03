El Girona B serà a la fase d'ascens amb un punt més

El Girona B no va poder celebrar com tocava l'ascens a Tercera Divisió la temporada passada. La pandèmia va tallar de cop una temporada en què es mostrava intractable a 1a Catalana i en què l'ascens hauria caigut pel seu propi pes. Al final, la Federació va acordar l'ascens del filial a Tercera com a primer claassificat. Una decisió que no es va poder celebrar com calia. Un any després, el filial torna a lluitar per pujar de categoria. En aquest cas, el Girona B lluita per ascendir a la nova Segona RFEF, que serà la quarta categoria estatal. Abans, però, el conjunt que entrena Àxel Vizuete ha de confirmar la presència a la fase d'ascens a la nova categoria aconseguint un punt més en les dues jornades que resten de competició.

La primera oportunitat per garantir-se un bitllet per a la segona fase la tindrà diumenge a Riudarenes en el partit contra el Granollers. Amb un punt en fa prou el filial per assegurar-se un lloc entre els tres primers i el bitllet per la fase d'ascens. Aquesta segona fase, la jugaran els tres primers classificats del subgrup 5B, que ara són Cerdanyola del Vallès, Girona B i Granollers amb els tres primers classificats del subgrup 5A, que són Europa, Vilafranca (filial del Lleida) i Terrassa. Els dos primers classificats pujaran directament a la Segona RFEF, mentre que els altres quatre disputaran la fase final d'ascens a Segona RFEF, on s'enfrontaran als guanyadors de la lligueta entre els 4rts, 5ns i 6ns de cada subgrup.

El duel contra el Granollers serà a porta tancada després que el Girona hagi decidit no obrir al públic els partits del planter encara que el Procicat ho permeti. Les dificultats per seguir el protocal a Riudarenes o Torres de Palau en són el motiu.