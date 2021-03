El Girona revifa a Las Palmas

El Girona ha sumat tres punts d'or aquesta nit a Las Palmas en un partit on els de Francisco han tret el caràcter i han demostrat que volen, i poden, continuar lluitant per entrar al play-off. El Las Palmas s'ha avançat desprçes d'un penal matosser de Bustos a Lemos que ha transformat el mateix lateral. A la segona part però, Sylla i Couto han capgirat el marcador per donar un triomf d'or als gironins.

Malgrat les absències al mig del camp de Monchu i Cristóforo, i d'Stuani a dalt, Francisco no ha canviat el 3-5-2 d'aquestes últimes jornades. Les grans sorpreses han estat l'entrada a l'onze de Kebé i Bustos. El partit ha començat amb molt de respecte pels dos equips i poques aproximacions a les àrees. El Las Palmas, mitjançant Jesé, ha estat el primer que ho ha intentat amb dos xuts llunyans, un que ha sortit llepant el pal.

El Girona ha tingut la pilota durant molts minuts a la primera part però ofensivament, el balanç ha estat mínim. Un xut d'Aday que Àlex Domínguez ha refusat a córner després d'una assistència de Bustos ha estat l'única acció de perill dels gironins a la primera part (m.34). El Las Palmas tampoc trepitjava l'àrea i el partit semblava controlat pels gironins, tot i no tenir arribades clares. Tot s'ha desequilibrat abans de la mitja part en una falta absurda, digne de regional, de Bustos a Lemos dins l'àrea. El mateix lateral ha estat l'encarregat de transformar la pena màxima i donar avantatge als canaris.

L'àrbitre no ha ensenyat la segona targeta groga a Bustos però Francisco l'ha deixat als vestidors a la mitja part per fer entrar Bárcenas. Només començar la represa, el Girona s'ha ficat de nou al partit amb un gol esperançador de Sylla. El vallesà ha estat més el més murri de la classe després d'una pedrada enrere de Christian Rivera i ha guanyat la partida al porter per situar l'empat a un al marcador (m.46).

Araujo hauria pogut empatar de seguida però, amb tot a favor, ha rematat als núvols. L'argentí ho ha tornat a provar poc després i ha topat amb Juan Carlos que ha respost fantàsticament. El partit ha entrat en una fase de bogeria amb Araujo tornant a perdonar i Terrats, a l'àrea local, rematant per sobre el travesser. Enmig de tantes alternatives, ha aparegut Gumbau per deixar asseguts dos rivals i assistir Sylla, el retall del qual l'ha aprofitat Couto per afusellar Àlex Domínguez.

El Girona ha sabut patir fins al final, on fins i tot ha vist com el VAR li jugava una altra mala passada i feia expulsar Santi Bueno en l'afegit, després que l'àrbitre li hagués ensenyat primer targeta groga. Juan Carlos ha salvat l'empat en el llançament de falta posterior de Lemos en l'última ocasió del partit.



LAS PALMAS: Àlex Domínguez, Lemos, Jonathan Silva (m.65, Clemente), Álex Suárez, Curbelo, Rivera (m.79, Kirian), Sergio Ruiz, Pejiño, Jesé Rodríguez, Araujo (m.65, Benito Ramírez) i Mújica (m.56, Róber).

GIRONA: Juan Carlos, Couto (m.86, Calavera), Aday (m.86, Franquesa), Bernardo, Bueno, Juanpe, Terrats, Kebé (m.77, Samu Sáiz), Gumbau, Bustos (m.46, Bárcenas) i Sylla.

GOLS: 1-0, m.41, Álvaro Lemos (penal); 1-1, m.46, Sylla; 1-2, m.63, Couto.

ÀRBITRE: Moreno Aragón (Madrileny). Ha amonestat Araujo, Curbelo (Las Palmas) i Bustos, Bernardo, Juanpe, Terrats (Girona). Ha expulsat Bueno (m.91) del Girona.

INCIDÈNCIES: Gran Canària. Sense públic