Mig miler d'aficionats donarà suport al femení a Montilivi

Més d'un any després, Montilivi tornarà a sentir diumenge la remor de la gent vestida de blanc-i-vermell i els crits de suport cap al Girona. Són de moment mig miler els socis que han reservat una localitat per poder veure el duel entre el Girona i el Saragossa B (16:00). Un partit que suposarà la fi del silenci i el retorn del públic a l'estadi. Serà també la primera vegada que l'equip femení juga un partit a Montilivi. El club ha anunciat que els que encara no hagin encarregat la seva entrada a través del web, podran aconseguir-la diumenge mateix a les taquilles de l'estadi. Cal recordar que l'estadi tindrà una capacitat per a 1.000 persones diumenge.