Francisco:«Potser no és el nostre millor moment però hem de mirar de canviar-lo»

Francisco Rodríguez no perd l'esperança. Sap que és difícil. Molt. De fet, ho sabia «des del 12 de setembre», quan va confirmar que continuaria al capdavant del Girona. L'esperava una temporada plena d'obstacles i lluny del glamur del curs passat. Era conscient que el Girona no sortia entre els aspirants i corria el risc d'estavellar-se. Ara, amb l'equip a 7 punts del play-off i 13 jornades per disputar-se, el tècnic admet que potser no és el millor moment del Girona ni el seu, però manté la confiança de poder capgirar la situació i «ser a prop del sisè a finals de temporada». Com a mínim, que no toqui patir de manera inesperada per salvar-se.

«Sempre dic que l'objectiu real de la temporada no era estar entre els sis primers. La gent acusa no aconseguir victòries i es fa difícil després de cinc partits amb només un triomf. Lògicament es fa difícil veure que s'allunya la il·lusió d'anar guanyant i puntuant per tenir l'opció a final de temporada d'estar molt enganxats als sis primers. Hem preparat el partit amb el convenciment que és possible, que guanyant demà ens posaríem amb 42 punts punts. Cal ser realistes i saber que no guanyar durant tantes setmanes, l'equip ho pateix».

«A principi de temporada vam tenir mil situacions així. Stuani és molt important i ens agradaria tenir-lo. Tot i això tenim altres davanters preparadíssims com Sylla, Pablo o Bustos. Hi estem acostumats a tenir baixes. Quan ha passat això, l'equip ha estat fort mentalmlent i tret el millor de cadascun per guanyar. El trobarem a faltar perquè és molt important però potser s'obren possibilitats. La manera d'atacar serà completament diferent, amb jugadors més versàtils a camp contrari».

«Lògicament el nostre objectiu no és mirar avall. CAl sumar punts com més aviat millor per treure-ls'hi diferència. L'objectiu és estar a prop del sisè, tot i que en un club com el Girona, tothom a l'entorn pensa que està fet per ser entre els sis primers. La realitat és que hem de guanyar per ser a prop del sisè. És una nova oportunitat. Cal estar alerta perquè els de baix començaran a sumar i nosaltres també ho hem de fer».

«Està costant ser dominadors ofensivament tot i que contra el Lugo vam tenir el 65% de la possessió. Ens ha mancat rendibilitat i gol. Ens cal creure que som capaços de fer mal a un equip de primer nivell. Cal sobreposar-nos i intentar arribar als 42 punts».

«Quan un entrenador no guanya, no pot estar content. Fa partits que no guanyem, tot i que tampoc perdem. Jo em faig més fort. TEnia al cap des del 12 de setembre que seria una temporada complicada. M'ha arribat la pregunta ara però podria haver estat a l'octubre o al novembre, perquè era un any on es veia que podia passar. Tenim 39 punts i mirarem de sortir-nos-en. Potser no és el meu ni el nostre millor moment però mirarem de canviar-lo amb feina, passió i humilitat».

«Quan no hi ha resultats el vestidor ho acusa anímicament. A partir d'aquí es veu la gent que té capacitat de sobreposasr-s'hi i està compromesa amb treure punts aviat, que és la nostra obligació. Hi ha jugadors que estan apostant molt per això i, qui no ho faci, no hi serà perquè és un moment complicat i no regalarem res a ningú. He de treure el 100% a tothom, encara que costi quan no hi ha resultats».