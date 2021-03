Sense centrals per culpa de les targetes

Aquesta temporada serà recordada al Girona per les expulsions. Els de Francisco van patir l'enèssim contratemps per partida doble: cinquena groga per Bernardo Espinosa i vermella directa per Santi Bueno. La traducció és que no hi haurà centrals per al partit de diumenge vinent contra l'Albacete a Montilivi (16 h). Francisco només tindrà disponible Juanpe del primer equip, després que el club obrís la porta de sortida a Ramalho en l'últim dia del mercat d'hivern i deixés l'eix de la defensa debilitat sense fitxar cap recanvi. El tècnic haurà de tornar a demanar l'ajuda dels joves del planter. De fet, Arnau fa dies que entra a la convocatòria pel que pugui passar.

El Girona va tenir sort de retrobar l'instint golejador de Mamadou Sylla per deixar enrere la ratxa de mals resultats i reaccionar. Marcats per les baixes de Cristhian Stuani, lesionat, i els sancionats Monchu i Cristóforo, els de Francisco tenien l'obligatorietat d'endur-se els tres punts del Gran Canària, però un cop més els errors individuals van penalitzar el col·lectiu. Nahuel Bustos va ser l'encarregat de posar pals a les rodes amb un penal evitable en el dia que recuperava la titularitat -motivada per l'absència del killer uruguaià. El davanter argentí ja havia vist una targeta groga (min. 37) quan va cometre la mateixa acció, jugant-se l'expulsió, dins l'àrea. L'àrbitre Moreno Aragón ho va veure clar de seguida: penal. Álvaro Lemos no va fallar des dels onze metres per donar l'avantatge al Las Palmas abans del descans. I això que fins llavors la possessió havia estat pels de Montilivi, encara que sense generar perill. A la represa, però, Sylla va sortir al rescat per segona jornada consecutiva per evitar el que podria haver estat un greu desastre amb un doblet.

Un cop d'efecte més que necessari per al conjunt blanc-i-vermell. El Girona i els de Pepe Mel, dos rivals directes a la classificació, van ser els encarregats d'encetar la jornada 30 i hauran d'esperar que acabi per saber la distància respecte el play-off. Després del partit d'ahir, els de Francisco retallen tres punt del sisè, el Rayo, i se situen a quatre de la promoció. Són vuitens amb 42 punts.

Tot i que els gironins no van poder millorar els números sota pals per la inconsciència de Bustos, ja són vuit partits seguits sense deixar la porteria a zero, sí que van fer un pas endavant amb la remuntada. A la Lliga no capgiraven un marcador en contra des del passat novembre contra l'Espanyol a l'RCDE Stadium (1-2). Més recent queda la remuntada de principis de gener al Lugo a la Copa (2-1). A més, van aconseguir el primer triomf del 2021 lluny de Montilivi. Des de l'inici d'any, el balanç era de tres empats amb el Ponferradina (1-1), Mirandés (3-3) i Fuenlabrada (1-1); i una derrota a Mallorca (1-0).

Nous estímuls que serviran per deixar enrere una setmana complicada arran del gust agredolç que va deixar l'empat contra el Lugo (1-1). Perquè amb aquesta victòria el Girona manté vives les opcions per lluitar pel play-off. Els de Francisco recuperen el somriure amb els tres punts després de tres partits sense fer-ho i que van deixar sensacions irregulars. Es talla alhora la mala ratxa de només sis punts dels últims 21 possibles.

Per contra, el Girona no va poder evitar acabar el partit sense sortir perjudicat per les amonestacions. Bernardo, que tornava a estar disponible després de perdre's el partit contra el Lugo per l'expulsió amb l'Almeria, va veure la cinquena groga i es perdrà el proper partit davant l'Albacete. Santi Bueno tampoc hi serà en veure la vermella al temps afegit. Amb la dotzena expulsi a la Lliga, Francisco torna a reviure el malson de l'inici de temporada amb un equip minvat per les baixes per sanció, a la mateixa posició, i lesió.

el girona remunta a l'estadi gran canÀria. Un doblet de Sylla permet sumar el primer triomf del 2021. 1 Els jugadors del Girona després de celebrar un dels gols del vallesà. F

2 Ibrahima Kebé va recuperar la titularitat davant el Las Palmas. F

3 L'àrbitre ensenyant una targeta groga a Nahuel Bustos al minut 37 abans de cometre el penal. F