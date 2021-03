Una nova alegria per engreixar els bons números a domicili

Se'n surt prou bé el Girona de Francisco a domicili. Si l'any passat era una calamitat a fora, aconseguint només tres victòries a la Lliga i una altra al «play-off» lluny de Montilivi, la tendència d'aquesta temporada és força millor. No té els números del Mallorca, el millor visitant amb diferència de tota la categoria, però tampoc està a tanta distància. Amb la d'ahir, ja són cinc les vegades que ha guanyat a fora aquest curs. No només s'ha imposat al camp del Las Palmas (1-2), sinó que també ho ha fet als camps del Leganés (0-1), Castelló (0-1), Espanyol (1-2) i Albacete (0-2). Feia, això sí, gairebé tres mesos i mig de l'última victòria a domicili. A part, cinc empats més: Almeria (0-0), Saragossa (2-2), Ponferradina (1-1), Mirandés (3-3) i Fuenlabrada (1-1). En total, 20 punts en 15 desplaçaments. Tot farcit amb 15 gols a favor i 18 en contra.

A casa, tot i que ni de bon tros el Girona és el millor local de la Segona Divisió A i els números són força pobres, ha aconseguit sumar-hi un parell de punts més que no pas a fora (2-2). El repte ara és fer créixer aquestes xifres. Serà la setmana vinent i rebent l'Albacete, que començava aquesta jornada com a cuer, tancant la classificació.