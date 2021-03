El Girona, pendent del Rayo per saber si es posa a 4 punts del «play-off»

Els tres punts aconseguits a Las Palmas donen aire al Girona i el mantenen amb un fil de vida entre la llista de candidats a aconseguir una costosa plaça per disputar la promoció d'ascens. Amb els partits de divendres i de dissabte decidits, el conjunt blanc-i-vermell ha dormit en vuitena posició amb 42 punts. Ara les sensacions són bones, es deixa el descens ben lluny -exactament a 12 punts- i sembla que encara no hi ha res perdut. No obstant això, l'equip ha de tocar de peus a terra. Avui els gironins estaran ben pendents dels partits que disputaran conjunts que lluiten pel mateix objectiu. A les 14.00h, la Ponferradina, que és setè amb un punt més que el Girona, rep un Almeria inmers en la lluita per les dues primeres posicions. Si els de Ponferrada vencen tindrien 46 punts. Els que té un Rayo que tanca la jornada de diumenge a les 20.30h visitant l'Alcorcón. Si vencen es posarien amb 49 punts. Això suposaria, pel Girona, mantenir-se a set del sistè. Si els resultats acompanyen i almenys el Rayo perd, l'equip de Francisco tornarà a estar a 4 de la promoció.

El filial necessita un punt

Amb un empat contra el Granollers a casa en el partit d'avui a les 12 del migdia, l'equip d'Axel Vizuete estaria classificat per la promoció d'ascens a la nova Segona Divisió RFEF. Actualment els gironins són segons amb 33 punts. Cinc més que un Sant Andreu que és quart i que encara té opcions per acabar en tercera posició del grup 5B de Tercera.