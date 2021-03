L'afició gaudeix del retorn a Montilivi amb el Girona femení

Un any després de l'últim cop, a Montilivi es torna a respirar futbol. Aquesta tarda l'estadi ha obert les portes a l'afició coincidint amb el primer partit que el Girona femení hi juga. Una fita històrica que ha reunit 510 espectadors repartits entre les grades de Tribuna i el Gol Sud i que, fins i tot, han pogut celebrar un gol de penal de Blanca Cros al minut 49.

Mans, mascareta, temperatura i distància. Molta distància. El club s'ha encarregat que tothom pogués veure el partit contra el Saragossa B amb seguretat, tenint en compte la situació per la pandèmia del coronavirus. Nervis, il·lusió i fins i tot estranyesa han sigut algunes de les sensacions del públic en poder gaudir de nou d'un partit a l'estadi. L'últim havia sigut un Girona-Albacete de fa un any enrere. La cita d'avui era completament diferent. El femení s'ha estrenat a la gespa de Montilivi contra el Saragossa B en plena lluita per la permanència a Primera Nacional. L'impactant escenari ha estat a l'atura de les gironines, mostrant-se atrevides des del primer minut i sent superiors al rival. Era el seu moment. Tothom tenia només ulls per elles (Esport 3 ha fet la retransmissió en directe) i calia aprofitar-ho perquè no es quedés en una simple anècdota.

Les ha ajudat tenir una afició entregada que no ha dubtat a animar-les, encara que per a alguns fos el primer cop que les veia en acció. S'han quedat bocabadats amb les grans ocasions que s'han fabricat Paula Rosales, Aina Sararols, Blanca Cros i Paula López. Fins i tot, han pogut celebrar un gol de penal de Cros al 49. "Em fa il·lusió venir una altra vegada a Montilivi per veure un partit i més que sigui del femení", explica la sòcia Aitana Brines. El mateix opinava el soci Antonio Romero que espera que "tot es normalitzi i puguem seguir venint".