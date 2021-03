El Rayo fa els deures i el «play-off» continua a set punts de distància

Valuós 1-2 a Las Palmas. Pel què i pel com, amb remuntada inclosa. Però Francisco Rodríguez, gat vell, va avisar un cop acabat el partit. «Ens ha de servir per aixecar bé el cap però el que no podem és pensar que aquesta victòria ens donarà la possibilitat d'atrapar demà mateix el play-off». Dit i fet. La promoció continua a set punts. Una distància considerable i difícil d'eixugar si el que ara mateix ocupa la sisena posició fa els deures. El Rayo Vallecano jugava al camp de l'Alcorcón i no va fallar. S'hi va posar només començar i abans del descans ja dominava per 0-2, amb gols de Mario Suárez i Qasmi. Marc Gual va marcar als primers compassos del segon acte però tot i intentar donar un cop de mà al Girona, el seu exequip, el seu gol el va invalidar el VAR. El marcador es va moure al final amb el tercer, obra d'Isi Palazón.

Va guanyar el Rayo. Té 49 punts al caseller i és sisè. El persegueix el Ponferradina, tossut com una mula i decidit a lluitar per fer la promoció. Els del Bierzo en tenen ara 46, tres menys. Ahir, victòria de prestigi al Toralín, remuntant a un Almeria que cau al tercer lloc (56 punts) i perd la condició d'ascens directe, ara a favor de l'Espanyol, segon, amb 58. El Leganés és quart amb 53, un més que l'Sporting, que en suma 52.

La part positiva pel Girona és que no es despenja. Una ensopegada al Gran Canaria hauria agreujat el panorama. Es va guanyar i ja són 42 els punts al sarró. Falta menys per lligar una permanència que no sembla que s'hagi d'escapar. La diferència respecte el play-off és considerable però tampoc insalvable. Per acostar-s'hi és indispensable abraçar la regularitat. Ara, torn per enfrontar-se a dos equips de la part baixa de manera consecutiva: Albacete i Sabadell. Després es rebrà el Ponferradina, un rival directe en aquesta lluita per estar a dalt.

Passat el diumenge els de Francisco són vuitens i milloren la posició de l'última jornada. No és definitiu perquè avui juga el Mirandés, un punt per sota, al camp del Saragossa (21 hores). Com a molt es podria caure a la novena plaça. L'empat entre Màlaga i Tenerife va impedir que un dels dos equips superés els blanc-i-vermells, que passi el que passi en l'Albacete-Cartagena (19 hores) amplien el coixí respecte el descens fins els dotze punts.