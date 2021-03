El Girona camina a ritme de rècord d'expulsions

El Girona va veure divendres passat a Las Palmas com el VAR tornava a fer-li la guitza. Aquest cop, l'aparició del videoarbitratge va quedar com una anècdota perquè finalment els gironins es van endur la victòria de l'estadi de Gran Canària (1-2). Això, sí ho van haver de fer patint durant l'afegit després que el VAR instés l'àrbitre a revisar la targeta groga que havia mostrat a Santi Bueno i convertir-la en vermella. L'expulsió del central uruguaià va ser la tercera consecutiva en les tres darreres jornades i fa que el número de vermelles totals s'enfili ja a 12. Una xifra, sens dubte, altíssima, sobretot tenint en compte que encara queden 12 jornades per acabar la temporada i es podria ampliar encara més. En aquest sentit, les 12 expulsions que acumula el Girona a la jornada 30 igualen el número més alt de les últimes cinc temporades a la categoria. Des del 2016, només l'Alabès (15-16) i el Cadis (19-20) -dos equips que van pujar a Primera- van rebre tantes targetes vermelles com el Girona enguany. Això sí, amb 42 jornades.

Sense un equip dur ni matosser, el Girona fa setmanes que lidera rànquing d'expulsions de Segona A. El maleït idil·li amb el color vermell va començar ja a Gijón en el primer partit. Allà Enric Franquesa va estrenar el caseller amb una vermella directa a la primera part. Semblava que seria un cas aïllat i, de fet, van passar vuit partits més fins que expulsessin un altre jugador del Girona. La visita a Almeria, tanmateix, va disparar-ho tot. Aquell dia al Juegos del Mediterráneo els de Francisco van acabar amb 8 després que Arcediano Monescillo expulsés Ramalho, Cristóforo i Monchu. Bernardo, a Montilivi contra el las Palmas seria el següent i després caurien, altre cop, Ramalho i Sylla en la polèmica derrota contra el Mallorca (0-1) amb Pérez Pallas al VAR.

A partir d'aquí, Francisco va veure que hi havia un problema amb la facilitat amb què l'equip es quedava en inferioritat numèrica i va decidir posar-hi fre. Així, el Girona va aconseguir estar set jornades sense rebre cap vermella fnis que en l'últim partit abans de Nadal, Bustos va ser expulsat a Tenerife per enganxar-se amb Alberto Jiménez. La de Bustos semblava un cas aïllat, sobretot perquè aquest 2021 va començar molt tranquil i el Girona no va ser castigat amb cap més expulsió fins fa tres jornades. Des de llavors, el Girona n no ha faltat a la cita i n'ha patit tres de seguides. Primer va ser en l'afegit del duel contra l'Almeria quan Bernardo va veure la vermella per regirar-se amb Juan Villar. La passada jornada, el VAR va fer que li toqués a Monchu per una entrada en què la inèrsia va fer que atropellés Juampe (Lugo). Per últim, divendres passat a Las Palmas, altre cop el VAR, va fer canviar la groga que havia vist Santi Bueno, per una vermella.

Les 12 expulsions que acumula l'equip igualen les que van patir el Cadis (19-20) i l'Alabès (15-16) però superen les dels equips amb més vermelles de les temporades 18-19 (Deportivo 9), 17-18 (Almeria 8) i 16-17 (Nàstic 11). Més enrere en el temps, el curs 14-15, l'Osasuna en va patir 15, mentre que en la 13-14 L'Alcorcón en va rebre 12, a la 12-13 el Xerez en va veure 17, en la 11-12, el Las Palmas 18 i a la 10-11, l'Elx, 16. Tres d'aquestes equips més amonestats dels últims etaven entrenats per José Bordalás (Alabès, Alcorcón i Elx).