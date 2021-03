Una generació daurada amb fam i fusta per arribar el més amunt possible

La base ho és tot. Els pilars, allò que aguanta tota l'estructura. Per més maca que sigui la teulada, sense uns bons fonaments no hi ha res a fer el dia de demà. A Girona s'ha entès aquesta consigna i els últims anys ha potenciat, i de quina manera, la seva pedrera. Decidit a ser una referència des de baix, aquestes darreres temporades es treballa en la bona direcció i els equips de base formen bons futbolistes i persones, al mateix temps que arriben els resultats desitjats. La prova, al mateix primer equip. Jugadors cridats a ser importants en d'altres categories juguen, i no pas poc, ja a la Segona Divisió. Però l'èxit no només l'escriuen aquests debuts. També el protagonitzen equips com el juvenil A, capaç d'escriure una nova pàgina daurada en la seva història recent, farcida de bons moments. L'equip que dirigeix Àlex Marsal, un dels noms amb majúscules de l'estructura, ha tancat la primera meitat del campionat en tercera posició del seu grup. Només superat per Espanyol i Barça, ha sumat 31 punts de 54 possibles, fent de la regularitat la seva millor arma. Classificat entre els cinc primers, accedeix ara a la fase pel títol, on s'hi uniran els altres cinc millors del grup 3B. El teló s'aixecarà després de la Setmana Santa.

Espanyol (40 punts), Barça (37), Girona (31), Europa (26) i Damm (25) hi tenen plaça assegurada d'una banda. De l'altra, passa el mateix amb Nàstic (33) i Saragossa (32). Com que en aquest cas encara els queda una jornada per jugar, els tres bitllets restants se'ls repartiran entre Sabadell (26), Ebro (25), Cerdanyola (24) i Osca (23). Els que ja estan classificats i els que encara han d'aconseguir-ho es veuran en una nova fase on s'arrosseguen tots els punts aconseguits en els 18 primers partits de Lliga. De moment, dues setmanes d'aturada abans d'iniciar un calendari intermitent, amb aturades pel mig per si hi ha partits aplaçats pel coronavirus. Només hi haurà cinc enfrontaments més, amb els equips de l'altre grup. Se sortejarà el calendari, pel que no hi ha un número fix d'enfrontaments a casa i a fora. Pot tocar on sigui.

«Hem gaudit cada dia i ara no deixarem de fer-ho ni de llançar la tovallola. Som ambiciosos per acabar el més amunt possible. Hem de tenir en compte que venim de competir en un grup amb un nivell altíssim. Ara, encara més. Però no volem perdre el temps, així que intentarem aprofitar els partits que queden». La valoració d'Àlex Marsal, que alhora defineix com «un èxit» el que s'ha aconseguit fins ara. «Hem sigut molt regulars. Vam fer una primera volta amb una quinzena de punts i tot i no començar massa bé la segona, la victòria contra l'Espanyol va ser un autèntic punt d'inflexió que va servir d'empenta per no patir i arribar fins aquí. Està sent una temporada molt i molt bona. Pels resultats i també per la formació dels futbolistes». Perquè a banda del tercer lloc, el que més patxoca li fa és veure la progressió i el futur dels seus jugadors. «Hi ha una gran generació que té continuïtat perquè uns quants són de segon any». Li troba paral·lelismes amb l'equip que, fa pocs anys i amb Pedro Porro en plantilla, també va ser tercer tot i que amb més jornades i un format diferent. «És un equip molt competitiu, implicat i treballador. Una generació molt maca. N'hi ha que fa temps que juguen junts i els que han vingut de fora s'han adaptat molt ràpid. No hi ha grups. Tots se senten importants, els que juguen i també els que no». Està convençut que «se'n poden aprofitar molts» per seguir pujant esglaons. Primer, rumb a un filial que lluita per pujar de categoria. I qui sap si per mirar més amunt.

Marsal defuig del protagonisme. Es queda a l'ombra, com sempre li ha agradat fer. Els èxits, pels altres. Ell, a formar jugadors i persones, que és la feina que ha decidit dur a terme de la millor manera possible des de un grapat d'anys en un club on hi ha fet de tot. «Els intentem ajudar. Treballem la constància, la humilitat. Volem que siguin treballadors i al mateix temps discrets. De talent en tenen i això ha quedat demostrat. El que intentem també és que siguin valents, que s'atreveixin. En això del futbol s'ha de tenir un punt d'ego i supèrbia, ser descarat perquè si no se't mengen. L'experiència m'ho ha fet veure. De futbol ja els puc ensenyar poc perquè tenen un do. Ara han de ser llestos».

Bona feina la que s'està fent amb el juvenil A blanc-i-vermell i, per extensió, a tota la base. Un treball que va a l'alça i que no és pas flor d'estiu. «S'està demostrant que les coses s'estan fent bé. L'altre dia, al camp del Las Palmas, joves com Ibra Kébé i Ramon Terrats van ser titulars. Ara és el moment de fer-ho. D'apostar per gent que vingui de baix, que tingui fam i ganes de fer bé les coses. Aquí hi ha nanos molt vàlids. Al juvenil ja hi ha gent que competeix amb cara i ulls i que destaca. És el moment de la valentia, de confiar i al mateix temps tenir paciència perquè no sempre les coses els sortiran bé, tenen encara molt marge de millora».