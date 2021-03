El Girona visitarà Vallecas el dissabte 10 d'abril

LaLliga ha fet públics els horaris corresponents a la jornada 34 de la Segona Divisió A i ha fixat el partit que el Girona jugarà al camp del Rayo Vallecano pel proper dissabte 10 d'abril. El matx es disputarà a l'estadi de Vallecas a partir d'un quart de set de la tarda i es podrà veure en directe pel canal #Vamos i per Movistar LaLiga.

Encara hi ha tres jornades per disputar-se abans però depenent de com vagin les coses, el Rayo-Girona pot ser un partit clau en les aspiracions del conjunt català per disputar el play-off d'ascens a la Primera Divisió. A dia d'avui els gironins són vuitens amb 42 punts, set menys que el sisè classificat, precisament el Rayo.