Kosovo expulsa de la concentració l'exporter del Girona Muric per entrenar-se amb ressaca

Arijanet Muric va passar sense pena ni glòria per Montilivi, al primer tram de temporada, i va decidir marxar al gener tot buscant noves oportunitats. Si al Willem II, l'equip on està ara cedit pel Manchester City les coses li van una mica millors, no pot dir el mateix amb la seva selecció, Kosovo. Convocat en un primer moment per dos partits internacionals, el porter era expulsat aquesta mateixa setmana de la concentració. La federació del seu país es limitava a justificar-ho per «motius disciplinaris».

Els mitjans expliquen que Muric, després d'excedir-se amb la beguda durant una nit, s'hauria entrenat l'endemà amb una forta ressaca, el que li va impedir treballar amb normalitat. Kosovo juga avui un amistós amb Lituània i la setmana vinent un partit oficial amb Espanya, de la fase de classificació per al Mundial 2022. En cap dels dos hi participarà l'exporter del Girona, enviat a casa abans d'hora per indisciplina.