Gumbau: «Si fem bé la feina i estem com hem d'estar, ens en sortirem»

Gerard Gumbau ha reconegut aquest migdia als periodistes que el Girona s'ha quedat sense marge d'error però, alhora, considera que l'equip pot arribar al play-off si segueix pel camí correcte després de la remuntada a Las Palmas.

MORAL

Després d'una victòria sempre es reforça la moral i és positiu. Semblava que ens desenganxàvem una mica i ara el triomf a Las Palmas, amb remuntada, ens dóna alegria satisfacció i força per encarar amb optimisme el final.



L'ENTRENADOR

El míster sempre treballa d'una manera increïble i ho ha demostrat des del primer dia. Intenta aportar tot el que pot per què guanyem. Fa una gran feina. Tan de bo obtinguem els resultats que desitgem.



EL PARTIT A VALLECAS

Seria increïble arribar-hi més a prop però no podem mirar a tres partits vista. Hem de mirar-ne un i prou, que és l'Albacete. Si fem números ens equicovarem i passarà el que no ho ha de passar. Estem focalitzats a treballar per aquesta setmana tan dura. Tenim rivals que s'hi juguen molt. Si fem bé la feina i estem com hem d'estar, ens en sortirem.



CLASSICIACIÓ

Nomé sla miro quan guanyem. Sóc sincer. Quan es perd, no se'n tenen ganes; només de treballar i de mirar de fer bé el que ens agrada. Mirar-la gaire pot arribar a un punt d'angoixa. Cal esvair-se'n i focalitzar-se únicament en un partit. És clau, encara que pugui semblar un tòpic.



RAYO

Sabem de la importància de les victòries. No tenim marge d'error perquè se'ns ha acabat i hem de guanyar. No hi ha més volta de full. Cal que tots donem el màxim.



PRESSIÓ

Sabem què hi ha i les cares que hi ha al vestidor. Ens hem de posar nosaltres la pressió per saber on tenim el sostre. Ara ja només podem donar el màxim nivell i considero que és bo posar-nos pressió. Tenim bon equip, bona plantilla i hem de buidar-nos per guanyar. No hi ha cap altra opció, perquè si no, se'ns escaparà.



CENTRAL

Aquesta i altres setmanes hi hem anat treballant. EL míster sempre fa proves. M'adapto on em digui. Això sí, em trobo més incòmode de central que de migcampista perquè no hi tinc tanta experiència. Sóc polivalent i jugaré on em necessiti l'equip.



SISTEMA

Cada rival és diferent. Potser ataquem o defensem de manera diferent depenent de l'equip. El sistema ens aporta equilibri i profunditat que és bo. Incomodem els rivals amb sortida de pilota i també tenim més arribada a l'àrea.



MILLOR VERSIÓ

Últimament em trobo més còmode, més lliure al camp. Al principi, no sé per què però no m'acabava de trobar al màxim nivell. Ara sí, estic endollat, esperonant els companys i a disposició de l'equip.