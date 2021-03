Sylla: productivitat al servei del Girona

Hi ha fitxatges i fitxatges. Incorporacions sonades que costen un dineral i a l'hora de la veritat aporten ben poc en benefici de l'equip. D'altres, en canvi, que es tanquen sense fer soroll, per quantitats mínimes o inexistents, i que es tradueixen en un rendiment òptim. Fitxatges que surten bé i fracassos sonats. És una loteria. Hi juga un paper important l'ull de la direcció esportiva, que l'encertarà més o menys en funció de les seves aptituds i capacitats i el marge de maniobra pel que fa a l'economia. D'exemples se n'han vist de tots els tipus possibles per Montilivi aquestes últimes temporades. Un d'ells, d'aquesta última tardor, ha sortit rodó. Aplaudeix el Girona l'arribada de Mamadou Sylla. Lligat amb el mercat ja tancat i barrat, a cost zero i després de quedar-se sense equip. Amb ben pocs entrenaments a les cames ja va començar a funcionar. Un inici espectacular donava pas a un parèntesi d'uns mesos en què va baixar de revolucions. És ara quan torna a funcionar. Quan més ho necessitava l'equip, ha decidit tirar del carro. Gols i assistències que expliquen una altíssima productivitat al servei del col·lectiu.

No és ni de bon tros el Girona l'equip amb millors prestacions ofensives de tota la Segona Divisió. Ha fet 26 gols en 30 partits, una xifra millorable, però que de moment li ha servit per ser vuitè i mantenir viva la flama d'un play-off que es troba a set punts de distància. En un bon grapat d'aquests gols hi ha intervingut Sylla. Ha participat en 11 dels 26 gols, ja sigui marcant ell mateix o donant alguna assistència. Això significa que en el 42,3 per cent dels gols del Girona d'aquesta temporada a la Lliga hi ha tingut alguna cosa a veure.

Sylla és el pitxitxi de l'equip. Ha vist porteria en set ocasions, més que cap altre company. Fins i tot supera Cristhian Stuani, que en duu cinc, i que s'havia acostumat a liderar amb mà de ferro aquesta particular classificació. També és el màxim assistent, amb quatre passades de gol. Ningú n'ha fet tantes com ell.

A més, tota aquesta producció té sentit. Servei d'alguna cosa. Perquè si Sylla marca o dona una assistència, el Girona sempre puntua. Mai ha perdut quan el jugador ha intervingut en una acció decisiva. Va fer gol el dia del seu debut per donar tres punts al camp del Leganés (0-1) i després va signar un doblet per superar el Cartagena a Montilivi (2-1). També va participar en l'empat al camp del Saragossa, marcant i cedint perquè Valery fes el segon de la nit (2-2). Començant el desembre va decidir el duel amb el Mirandés a l'estadi (1-0) i darrerament ha salvat els mobles contra el Lugo (1-1) i a Las Palmas liderava la remuntada veient porteria i habilitant perquè ho fes Couto poc després (1-2). S'hi suma una assistència per a Stuani en el 2-0 amb el Logronyès a casa i una passada mil·limètrica al segon pal que va trobar la entrada letal de Franquesa al camp del Castelló (0-1).

Què vol dir això? Que les intervencions de Sylla li han donat al Girona 23 dels 42 punts que duu ara. Més de la meitat. Una productivitat rellevant. La més alta de tota la plantilla. Per sobre que la incidència de Cristhian Stuani, que ha participat amb cinc gols repartits en tres partits, però que no ha donat cap assistència. També supera Yoel Bárcenas, amb un parell de dianes i les mateixes passades de gol. O Samu Sáiz, un jugador cridat a ser diferencial, però que no acaba de decidir partits malgrat la seva evident qualitat tècnica. El madrileny només ha marcat un gol, des del punt de penal al camp de l'Espanyol, i ha donat dues assistències: una per Bernardo contra el Las Palmas (1-1) i una altra, precisament, perquè Sylla marqués davant del Cartagena (2-1).

Amb una clàusula que s'eleva fins els 10 milions d'euros, l'atacant té contracte fins el 30 de juny del 2022. Aquest recent mercat d'hivern ja va rebre alguna proposta per canviar d'aires. El Mallorca va arribar a presentar una oferta que no va acabar de satisfer el Girona. El jugador es va quedar i amb el temps ha acabat fent cas a les peticions del seu entrenador, un Francisco Rodríguez que li havia demanat «tornar a ser el Mamadou dels dos primers mesos del campionat». De moment, dos gols en els últims dos partits i quatre punts a la butxaca. Jugant en punta, fent de referència, on més còmode se sent i millor rendeix.