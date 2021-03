Francisco: "Hem de guanyar a l'Albacete per apropar-nos al sisè lloc"

El Girona rep demà a l'Albacete a Montilivi (16 h) amb la intenció de donar continuïtat a la victòria a Las Palmas per mantenir viva la flama del play-off. Condicionat per les baixes de Santi Bueno i Bernardo a l'eix de la defensa -amb només Juanpe de central del primer equip-, Francisco espera que el retorn de Cristhian Stuani ajudi a l'equip amb gols contra un rival que intenta sortir del descens. El tècnic tampoc podrà comptar amb Yoel Bárcenas, que està amb la selecció de Panamà.

L'EQUIP

Yoel Bárcenas està amb la selecció i la resta està disponible. Stuani també. Afrontem el partit amb ganes de competir i és una alegria tenir-lo. A més, tenim dues sancions i el seu retorn ens ve molt bé.



EL PROBLEMA AMB ELS CENTRALS

Tenim dos dels tres centrals sancionats, però tenim alternatives i intentarem adaptar-nos. Podem jugar amb línia de tres o de quatre. No donarem pistes.



CALAVERA DE CENTRAL?

Calavera és una possibilitat que tenim de central. Es pot adaptar. Yan Couto està tenint continuïtat. I sabem que si li toca jugar a en Jordi farà el mateix.



LA MORAL

Intentarem fer veure al jugador que cal treure el millor de cadascú. Jo el primer. L'equip és molt competitiu, potser no ha estat guanyant però sempre hem tingut opcions i hem estat a prop. La victòria ens ve bé i ens centrarem per treure'n una altra contra un rival que ve de millorar el seu joc. Intentarem encadenar dues victòries seguides.



UNA SETMANA EXIGENT

Serà una setmana amb tres partits, a tothom li costa guanyar. Aquesta setmana és clau per tots els equip. Es un partit molt complicat i que hem d'intentar guanyar.



MAMADOU SYLLA

Estem molt contents amb Mamadou i esperem el mateix d'en Cristhian. Esperem que torni amb la força suficient per ajudar-nos i fer gols. L'important demà és treure el millor.



LES EXPULSIONS

Intentaré que acabem amb 11 jugadors. Si ho fem amb 10 i guanyem, ho compro. La vermella a Santi Bueno era al minut 90 i l'havíem de fer perquè guanyàvem. La groga de Bernardo era evitable i així ho hem comentat.



JUGAR CONTRA EQUIPS DE LA PART BAIXA

Els partits són totalment diferents. Un equip de baix no sol portar tant la iniciativa. A la primera volta els equips que estan a baix potser ens han costat més, però hem tingut de tot una mica. Aquesta segona volta ens estan costant els que estan a dalt i ens hem quedat sense puntar. Ens trobem un equip que intenta sortir de sota i hem de guanyar per distanciar-nos més d'on són ells i apropar-nos on volem ser.