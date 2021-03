El Girona remunta amb dos gols en l'afegit contra el cuer (2-1)

Encara queda Lliga. I il·lusió. El Girona no està disposat a renunciar fàcilment al play-off i avui ho ha demostrat aquesta tarda contra l'Albacete a Montilivi, tot i que ha calgut patir i suar fins al final, en concret fins el temps afegit. Els de Francisco sumen una important remuntada gràcies als gols de Mamadoy Sylla al minut 91 i Cristhian Stuani al 94 després d'encaixar un gol a contracor d'Alfredo Ortuño al minut 68. Els gironins han estat espessos, però han acabat aconseguint una victòria de mèrit per seguir somiant amb el play-off quan el desastre ja planava sobre Montilivi, a mans del cuer.

Els canvis eren gairebé obligats -per les baixes respecte a Las Palmas-, però a Francisco no li ha tremolat el pols amb una aposta clarament defensiva. I és que ha cobert el buit que tenia a l'eix de la defensa amb el juvenil Arnau Martínez, que ha tingut la primera titularitat a Segona A al costat de Juanpe. També ha tornat a confiar amb Valery després de cinc jornades i amb Antonio Luna. Al mig del camp Ibrahima Kebé, Gerard Gumbau i Ramont Terrats. Mentre que Sylla s'ha mantingut com a referència en atac, tot i el retorn de Stuani a la convocatòria, amb Aday i l'escalenc d'extrems.

Ha costat arrencar als primers minuts. Els gironins han necessitat el seu temps per agafar el ritme contra un Albacete que sabia pressionar. Álvaro Jiménez ha obligat Juan Carlos a lluir-se després d'una badada de Kebé que ha acabat amb un tret del futbolista andalús des de la frontal (min. 7). La rèplica ha estat de Gerard Gumbau amb un xut que sortia llepant el pal dret de la porteria de Tomeu Nadal. Tot i així, els de Francisco buscaven constantment la connexió amb Sylla però no s'aclarien deixant les ocasions de perill per als manxecs. Arnau ha estat providencial per evitar que Zozulia trepitgés l'àrea blanc-i-vermella amb la pilota (min. 15). La flama s'ha encès abans del descans arran d'una ocasió clara per a Luna (min. 37) que ha fabricat el col·lectiu. El defensa ha vist com Boyomo li frustrava la rematada traient-la a córner gairebé sota pals.

A la segona part Francisco ha intentat que el Girona se sentís més còmode fent entrar a Samu Saíz i Pablo Moreno per Valery i Kebé. Calia reconduir el partit i portar-lo de veritat de cara als gironins. De fet, els dos futbolistes de seguida s'han fet protagonistes de les accions. Després d'una jugada originada per Luna, Samu ha enviat un míssil a fora. I a Sylla se li ha fet de nit quan ho ha intentat arran d'un contraatac en un córner en contra. Quan millor estava, l'Albacete ha castigat amb un gol d'Ortuño de cap (min. 68). L'ex del Girona s'ha disculpat sense celebrar la gerra d'aigua freda que acabava de fer caure a Montilivi. Han reaccionat els gironins, però de forma tímida. Pablo Moreno ha fallat una rematada de cap des de dins l'àrea (min. 79). Quan semblava que tot estava perdut, Sylla ha aparegut per salvar els mobles amb l'empat al minut 91 i Stuani s'ha encarregat de la resta donant la victòria definitiva al 94 amb una acció oportunista a l'àrea petita en el minut 94.