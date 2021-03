Francisco: «L'equip té ànima i, per tant, té vida»

L'entrenador del Girona celebra la remuntada contra l'Albacete i destaca l'esforç dels jugadors, uns quants amb problemes físics.

LA REMUNTADA

"Independentment d'estar més o menys encertats, o els problemes per fer l'onze..., l'equip té ànima i és capaç de fer el que ha fet avui. Treure dos gols en l'afegit contra un rival que s'ho jugava tot té mèrit. Felicito als jugadors per creure-hi, els estic súper agraït. Juanpe ha jugat pràcticament lesionat des del primer minut i ha acabat el partit com un campió".



LA PRIMERA TITULARITAT D'ARNAU

"Arnau porta entrenant amb nosaltres des de fa mesos. Sabem lo competitiu i humil que és i que ho fa bé. Estem molt contents amb ell i amb la resta de nanos. Juanpe va tenir ahir un problema entrenant i hem decidit forçar-lo perquè estàvem sense centrals. També tenia molèsties en Cristhian (Stuani). Estic molt content perquè sumem dues victòries seguides i les dues remuntant com avui. Això ens ha de fer veure que tenim opcions a contra tots els rivals".



ELS GOLS SYLLA I STUANI

"Els seus gols són fonamentals. Tots ho són, però hem vist que equips de la part alta han trobat a faltar els seus golejadors aquestes jornades. Depenem molt d'ells i esperem ens donin el màxim el que queda de Lliga. Stuani tenia problemes musculars i volia ajudar tant sí com no i donar el màxim d'ell. Vivim d'això. Estem contents per l'ànima de l'equip i a partir d'aquí volem seguir creixent per sumar el màxim de punts possibles".



ELS JOVES A L'ONZE

"És una categoria difícil i els joves han aprofitat els moments d'aquesta temporada. A la primera part no hem estat bé i hem hagut de canviar coses. Haurieu d'haver vist l'entrenament de Valery d'ahir. Va estar sensacional. I havia de ser titular. L'he canviat no perquè hagi fet res malament, sinó perquè el partit ho demanava. També hi havia Pau Resta a la banqueta i podria haver jugat. És una categoria complicada i si no tenim a jugadors amb experiència no podríem. Hem de trobar l'equilibri. L'equip competeix jugant pitjor o millor. L'important era sumar els 45 punts per distanciar-nos dels de baix i apropar-nos als que estan a dalt".

DUES PARTS IRREGULARS

"A la segona potser hem estat més bé, però a la primera no. Tot i així hem tingut dues ocasions. No m'ha agradat i per això hem fet dos canvis a la mitja part. Amb dos canvis que ens han donat més iniciativa. És molt difícil guanyar a aquesta categoria. i hem de ser competitius fins al final.



D'altra banda l'entrenador de l'Albacete, Alejandro Menéndez, ha dit que "al vestidor estem molt tocats" després de la derrota a Montilivi. "Crec que hem fet noranta minuts amb bon control de joc i ocasions per posar-nos per davant. Ja a la primera part. Hem tingut el domini dels compassos. Hem confirmat el bon joc amb el gol. Estic molt orgullós i satisfet de l'equip. Se'n van tres punts increïbles, me'n faig creus. Hem fet un treball que ningú havia fet a Montilivi i haurem d'utilitzar aquesta línia de treball per als partits que ens queden", ha afegit.