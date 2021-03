«Hem de treure el millor de cadascú i centrar-nos a competir per guanyar»

«Ara ja només podem donar el màxim nivell», deia Gerard Gumbau aquesta setmana. És el que Francisco ha intentat fer des que va agafar les regnes del Girona: «Treure el millor de cada futbolista, jo el primer, per ser un equip competitu». Després de la injecció de moral que va suposar la remuntada a Las Palmas, el tècnic espera aconseguir la segona victòria seguida aquesta tarda contra l'Albacete. Si Cristhian Stuani torna amb «força suficient per ajudar-nos i fer gols» pot ser un motiu més per deixar els tres punts a Montilivi, tot i que els gironins estaran condicionats per les baixes dels centrals Santi Bueno i Bernardo.

«Yoel Bárcenas està amb la selecció i la resta està disponible. Stuani també. Afrontem el partit amb il·lusió, ganes de competir i és una alegria tenir-lo. A més, tenim dues sancions i el seu retorn ens ve molt bé».

«Tenim dos dels tres centrals sancionats, però tenim alternatives i intentarem adaptar-nos. Entenem que l'Albacete jugarà amb dues puntes. Podem jugar amb línia de tres o de quatre. No donarem pistes».

«Calavera és una possibilitat que tenim per fer de central. Es pot adaptar. Yan Couto està tenint continuïtat. I sabem que si li toca jugar a en Jordi farà el mateix».

«Intentem fer veure al jugador que cal treure el millor de cadascú. Jo el primer. La victòria a Las Palmas ens ha anat bé per veure que som molt competitius, potser no hem estat guanyant però sempre hem tingut opcions i hem estat a prop. Ens centrarem a encadenar la segona victòria seguida contra un rival que ve de millorar el seu joc».

«Serà una setmana amb tres partits, a tothom li costa guanyar. Aquesta setmana és clau per tots els equip. Es un partit molt complicat i que hem d'intentar guanyar».

«Estem molt contents amb Mamadou perquè torna a estar al seu millor nivell i esperem el mateix d'en Cristhian. Esperem que torni amb la força suficient per ajudar-nos i fer gols. L'important per al partit és treure el millor».

«Intentaré que acabem amb 11 jugadors. Si ho fem amb 10 i guanyem, ho compro. La vermella a Santi Bueno era al minut 90 i l'havíem de fer perquè guanyàvem. La groga de Bernardo era evitable i així ho hem comentat».

«Per saber on serem, hem de guanyar a l'Albacete. Ens hem de centrar en això, independentment que el partit del Rayo amb el Mirandés s'hagi suspès per covid o que l'Sporting empatés. M'és igual. Hem de centrar-nos en guanyar i això ens portarà cap a l'objectius. No hi ha més. Pensar en els rivals ens ha dut a equivocacions durant tota la temporada i ara hem de ser realistes. Ens toca guanyar per sumar els 45 punts».

«Els partits són totalment diferents. Un equip de baix no sol portar tant la iniciativa. A la primera volta els equips que estan a baix potser ens han costat més, però hem tingut de tot una mica. Aquesta segona volta ens estan costant els que estan a dalt i ens hem quedat sense puntar. Ens trobem un equip que intenta sortir de sota i hem de guanyar per distanciar-nos més d'on són ells i apropar-nos on volem ser».