Últim tren rumb a un «play-off» llunyà però no pas inaccessible

És ara o mai. Per més jornades que hi hagi encara per davant, el marge d'error és tan curt que el Girona necessita guanyar aquesta tarda per atrapar així l'últim tren que va camí del play-off. Fer bona la victòria de fa una setmana al camp del Las Palmas, de les poques alegries d'aquest 2021 en clau blanc-i-vermella, és una obligació per un equip que encara mira amb prismàtics la sisena plaça, però que al mateix temps sospira per atrapar-la. Si vol fer-ho la recepta és clara: toca sumar de tres en tres i deixar de banda la irregularitat que l'ha acompanyat durant tota la temporada. Amb baixes importants, un possible canvi de dibuix i jugadors que tornen a la convocatòria com és el cas de Cristhian Stuani, es rep un Albacete necessitat, que ve de guanyar però que la seva realitat s'explica des de les posicions de descens i les urgències per escapar-ne.

Sí, però no. Blanc i negre. Així s'ha mogut el Girona des que va començar el curs. No hi ha hagut una línia recta, el camí traçat sempre ha vingut ple de revolts. D'aquesta manera ha sigut impossible mirar cap amunt. La meta, la sisena posició, és encara lluny però ni de bon tros inaccessible. Toca fer els deures i, alhora, esperar que el vent bufi a favor. El Rayo, la frontera amb la promoció, es troba ara a set punts. En seran quatre, en cas de victòria. I la cosa no canviarà quan s'acabi el cap de setmana perquè el conjunt madrileny no haurà disputat el seu partit, ajornat pels casos de coronavirus que pateix el seu rival, el Mirandés. Si més no, un punt a favor psicològic. Sempre, això sí, que els de Francisco no tornin a relliscar a Montilivi.

Perquè a l'estadi l'equip no acaba de rutllar. Els punts s'escapoleixen amb massa facilitat. Els dos últims precedents, enllaçats a més a més, així ho demostren. Derrota amb l'Almeria (0-1) i empat in extremis davant del Lugo (1-1) de manera consecutiva. Esdevé indispensable millorar els registres a casa perquè a fora els números són més aviat acceptables. Toca rebre l'Albacete, un equip de la part baixa, i el Girona ho farà amb cares noves. Cristhian Stuani s'ha recuperat d'unes molèsties a l'adductor i estarà a la convocatòria. L'uruguaià s'enfrontarà a un dels seus exequips. El conjunt manxec és un dels pocs als quals no ha pogut marcar-li ni un sol gol. Encara. Està per veure si Francisco el farà jugar d'inici, acompanyant el pitxitxi Mamadou Sylla, o si el reservarà. Tot dependrà de l'estat físic del mateix Stuani i també de quin dibuix triï l'entrenador. Podria modificar l'esquema, tenint en compte les baixes. No pas perquè siguin nombroses, sinó per quina posició queda mermada.

Que tornin Monchu i Cristóforo, tots dos sancionats al Gran Canària dies enrere, és una bona nova però no solventa els problemes defensius que ara mateix té l'equip. Santi Bueno i Bernardo Espinosa estan castigats per una expulsió i per acumulació de targetes, respectivament. Són dos dels tres únics centrals que hi ha a la plantilla. Per tant, només hi ha disponible un jugador experimentat en aquesta posició: Juanpe Ramírez. Precisament, quan Francisco feia tres jornades que havia variat els seus plans, jugant amb tres homes al darrere i dos carrilers. Si manté aquest dibuix haurà d'inventar-se dues peces. Si retorna als orígens, només una. Però de retocs, n'haurà de fer segur. Homes com Jordi Calavera, Antonio Luna, Gerard Gumbau o el jove Arnau Martínez tenen opcions d'ocupar aquest buit. S'hi uneix una altra baixa. La de Yoel Bárcenas, que està concentrat amb al selecció de Panamà, a milers de quilòmetres.

L'Albacete, que mai ha guanyat a Montilivi en sis precedents, ve de guanyar el Cartagena el passat dilluns per trencar una ratxa de sis jornades sense conèixer la victòria. Es troba en posicions de descens, encara que té a l'abast sortir-ne si atrapa més bons resultats. Jean Jules Mvondo està sancionat mentre que Pape Diamanka no podrà tornar a Montilivi per contracte, a l'estar cedit pel Girona. La novetat en la convocatòria és la presència del central argentí Nicolás Gorosito, que fa gairebé un mes que no juga per culpa d'unes molèsties musculars.