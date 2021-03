Debutar a la Lliga amb 17 anys i no arronsar-se davant Ortuño i Zozulia

Stuani i Sylla van ser els protagonistes de la remuntada del Girona d'ahir contra l'Albacete. Els dos davanters van fer els gols i es van endur els honors però ahir hi va un altre actor destacat a Montilivi: Arnau Martínez. El jove central, de 17 anys, havia debutat ja aquesta temporada amb el primer equip a la Copa del Rei contra Segoviana, Lugo, Cadis i Vila-real i ahir es va estrenar a la Lliga. No ho tenia fàcil el de Premià de Dalt. A davant hi tenia dues bèsties de la categoria com Alfredo Ortuño i Romain Zozulia, que acumulen 236 i 131 partits a la categoria respectivament. Tot i això, Arnau mai es va arronsar i va complir amb nota el dia del seu debut a Segona A. Fins i tot va ser protagonista en la jugada del gol de la victòria en què va fer l'assistència, de cap, per a què Stuani fes el 2-1 definitiu. Sens dubte, un dia que mai oblidarà i que, vist el rendiment, farà que de ben segur Francisco continuï tinguent-lo en compte per als pròxims partits, sobretot si es confirma que Juanpe està lesionat.

Les baixes per sanció de Bernardo Espinosa i Santi Bueno, i amb Ramalho a l'Osasuna des del gener, van deixar Francisco amb només Juanpe de central del primer equip. L'andalús no va tenir cap més remei que decantar-se per Arnau per jugar al costat del canari, mentre que Pau Resta va ser a la banqueta. «Fa mesos que l'Arnau s'entrena amb nosaltres. Sabem com n'és d'humil i competitiu», deia. La posada en escena no va poder ser més bona. Encara en edat juvenil, el mes que ve farà 18 anys, els nervis hi van ser lògicament, però van desaparèixer després d'una recuperació davant Manu Fuster i, sobretot, de salvar un gol cantat de Zozulia a centrada d'Álvaro Jiménez. Amb un sentit de la col·locació impecable i ràpid al tall, Arnau va signar un partit de notable alt el dia del seu debut a la Lliga Smartbank.

La titularitat d'Arnau Martínez va confirmar la bona feina que està fent al futbol formatiu del Girona. De fet, a l'onze titular d'ahir contra l'Albacete, hi havia cinc jugadors cuinats al planter del club. Juntament amb Arnau, van sortir ahir a l'equip inicial Ramon Terrats, Ibra Kebé, Valery Fernández i Gerard Gumbau. La dràstica reducció pressupostària respecte al curs passat i els reguitzell de contratemps de lesions i sancions, han conduït el Girona a recórrer molt sovint al planter aquesta temporada. En aquest sentit, a més a més dels cinc titulars, enguany també han tingut minuts amb el primer equip homes com Pau Víctor, Pachón, Gonpi, Turmo, Monjonell i Jandro Sánchez, mentre que Morilla, Resta (ahir) i Suli Camara han estat convocats en alguna ocasió.

Si es confirma que Juanpe pateix algun problema físic, Arnau podria tenir fins i tot continuïtat a l'equip titular. Això sí, caldria que Francisco recuperés el sistema 3-5-2 i actués amb tres centrals. Si no, el més probable és que tant Bernardo com Bueno formin la parella de marcadors a l'eix de la defensa en la visita demà passat a la Nova Creu Alta per enfrontar-se al Sabadell (19.00).

LA remuntada CONTRA L'ALBACETE, EN IMATGES. 1 Els jugadors de l'Albacete, desfets, després del segon gol del Girona.

2 Eufòria entre Stuani i Juanpe després del gol de l'uruguaià que donava el triomf als gironins.

3 Arnau Martínez vigila d'aprop l'exdavanter blanc-i-vermell, Alfredo Ortuño. F