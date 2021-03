El «play-off» se situa a quatre punts a l'espera del partit pendent del Rayo

No guanyar ahir contra l'Albacete hauria suposat dir pràcticament adeu a les aspiracions de continuar lluitant pel play-off d'ascens a Primera. La victòria, amb remuntada inclosa, dels gironins permet acostar-se a 4 punts de la sisena posició, que ocupa el Rayo Vallecano. La situació, tanmateix, no és estricament real perquè el conjunt madrileny no ha jugat el partit d'aquesta jornada contra el Mirandés per culpa de casos positius per coronavirus a la plantilla burgalesa. És a dir, el Rayo arrossegarà uns dies un partit ajornat i tindrà sempre el roc a la faixa per allunyar-se del Girona i la resta de perseguidors.

La jornada va ser prou bona per al Girona perquè els de Francisco, juntament amb l'Espanyol i el Sabadell van ser l'únic equip que va guanyar. La resta de marcadors van ser tots empats tret de Castelló i Lugo, que van perdre contra Espanyol i Sabadell. D'aquesta manera, el Girona va retallar dos punts al Ponferradina, Sporting, Leganés i Almeria i va allunyar-se dos punts de Màlaga i Oviedo. Avui es tancarà la jornada amb l'enfrontament entre el Fuenlabrada i el Mallorca al Fernando Torres (21.00).

La d'ahir va ser tot just la tercera sèrie de dues victòries consecutives del Girona. Abans, ho havia aconseguit a la primera volta contra el Leganés (0-1) i Oviedo (1-0), Castelló (0-1) i Cartagena (2-1) i també n'havia fet una de tres -el màxim del curs- davant Mirandés (1-0), Albacete (0-2) i UD Logronyès (2-0).