Pendents de si Yoel Bárcenas arriba a temps per jugar a Sabadell

Bárcenas va ser un dels jugadors destacats de la victòria de diumenge a la matinada del Panamà contra Dominica (1-2) de la fase de classificació per al Mundial de Qatar 2022. L'extrem del Girona va jugar els noranta minuts, com ja havia fet també dimarts en la victòria contra Barbados (1-0). En el matx davant Dominica, Bárcenas va ser protagonista del primer gol: una centrada seva que el porter no va saber refusar i va acabar introduint-se la pilota al fons de la seva porteria. Amb les dues victòries, el combinat panameny suma sis punts de sis possibles i lidera el seu grup de classificació.

Amb 180 minuts a les cames i dos llarguíssims viatges, sembla força complicat que Francisco pugui comptar amb Bárcenas per al partit de demà a La Nova Creu Alta contra el Sabadell. Tot i això, no és impossible. Tot dependrà de si el panameny pot fer-se un test PCR i rebre'n els resultats, sempre que siguin òbviament ner agatius, abans del partit. Si és així, Bárcenas podria entrar a la convocatòria per al partit. Seria sens dubte una molt bona notícia per a un Francisco que confia molt en el panameny, ja sigui per de titular o de refresc. En aquest sentit, si al final, Bárcenas pot entrar a la convocatòria, el més probable és que comenci el matx des de la banqueta.

Pel derbi contra els vallesans, el Girona recuperarà efectius. Sobretot al darrere, on Francisco ja podrà disposar dels dos centrals, teòricament titulars, Bernardo Espinosa i Santi Bueno, un cop complerta la sanció. Caldrà veure però quin és l'estat físic de Juanpe Ramírez, que va jugar tocat contra l'Albacete i va acabar el p artit molt masegat. A més a més, Stuani tampoc girava rodó. Les targetes també poden condicionar el tècnic andalús, que sap que té al límit de la suspensió Santi Bueno, Juanpe, Gerard Gumbau, Ramon Terrats, Aday Benítez, Mamadou Sylla, Monchu i Nahuel Bustos.