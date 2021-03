«Ara mateix veig tots els jugadors molt endollats»

Francisco ha superat un dels seus pitjors moments des que és entrenador del Girona amb un 6 de 6 torna a obrir la porta a somiar. Ell, tanmateix, no pensa en res més que no sigui el Sabadell. Abans i després del partit contra Las Palmas deixava anar que només comptaria amb els jugadors compromesos i ahir va recordar que els veu tots «endollats» i amb ganes d'allargar la ratxa.

«Haver sumat 6 de 6 és important per nosaltres i ens dona confiança. Tot i que ens ha mancat dominar més fases del joc en moments dels partit. Són 6 punts que ens han fet arribar a 45. La gent està bé. Hi ha jugadors amb problemes i que no han recuperat però tothom està il·lusionat i conscienciat de la importància del partit de demà, perquè és el pròxim».

«Al final, el mal joc no em preocupa. Sí que m'ocupa per intentar millorar. És molt difícil jugar bé a aquesta categoria i encara més guanyar. Tot alhora seria «l'hòstia». Ara ens dona punts i em serveix. Això no vol dir que no estigués fotut l'altre dia quan anàvem 0-1. Als últims cinc minuts l'equip va demostrar el caràcter del cos tècnic i club per, tot i no jugar bé, voler guanyar. Com també el dia del Mirandés o Lugo. Ens manca jugar més bé, sí. De moment ens centrem a ser un equip molt competitiu. És obvi que hem de millorar però tenim 45 punts».

«Cadascú va al seu lloc sempre. Si algú abaixa els braços una mica i es veu fora, al final empeny. Si ho fa i demostra que té l'esperit d'equip que demanem tornarà a tenir minuts. Així ho he fet amb ells i tots. No diré noms perquè no cal. Ara mateix els veig a tots endollats. Lògicament guanyar dos partits seguits i poder-ne encadenar un altre fa que tothom vulgui jugar. No vull dir que el dia de Las Palmas no volguessin. Es va comentar que era el meu pitjor moment al club. Això al final es treu amb feina i coratge i apostant per gent que vagi pel mateix camí. Estic content. Hi ha hagut molts canvis a les dues últimes alineacions i la gent ha respost tot i no jugar gaire bé».

«Està fent un esforç per arribar al partit. Mirarem com passen aquestes 24 hores per si entra a la llista (de moment ahir hi figurava). Hi ha més jugadors amb cops i ja veurem si poden ser titulars o no. Hi ha jugadors que no juguen d'entrada i que demostren un compromís enorme i que de ben segur que tindran la seva oportunitat».

«Cal ser pacients. Ja ho vaig dir des del primer dia que van entrar nois del planter a les convocatòries, s'ha de tenir paciència. Sap què li demanem i pràcticament és de la primera plantilla. Si té opció de jugar no serà un premi sinó per la regularitat que mostra fa dies amb nosaltres».

«Hem dedicat força temps al vídeo i a analitzar el rival. Ens hem centrat també molt en l'àmbit individual amb els jugadors. Sobretot, però, recuperar gent. L'altre dia homes com Valery, Luna o Ibra feia temps que no jugaven i això afecta més la recuperació. Estaran a punt».

«És l'equip que té més possessió de la categoria. Juga bé, té dinamisme i jugadors interessants. Potser li ha mancat fortuna de cara a gol. Ens exigirà molt, com qualsevol. Quan vam anar al camp del Fuenlabrada semblava que haguéssim de guanyar obligatòriament no sé per què. El líder de la categoria hi va perdre ahir (dilluns pel lector) 4-1. Els tenim molt de respecte. És un acabat de pujar que està fent bé les coses».

«No em condicionarà. Quan un caigui, en sortirà un altre. No em preocupa. Si ha de sortir un noi del filial, ho farà. Això sí, si han de veure una targeta és perquè el partit ho mereixi, no vull targetes ximples per protestar que ens pugui condicionar».

«Mirarem l'evolució de la gent que no està al cent per cent aquestes vint-i-quatre hores que queden i no sabem si podran competir. Ens hem preparat per jugar amb línia de tres i de quatre al darrere. Ja veurem què fem».

«La convocatòria pot tenir modificacions en algun sentit. Estem pendents d'en Yoel. Pot haver-hicanvis en jugadors que estan pendents d'evolució i potser no poden viatjar. Compto amb tothom. Ja veurem com va el seu vol de Panamà. Està tornant. Ha tingut minuts i li ha anat bé. No volem amagar res. Pau Víctor entra a la llista una mica depenent del tema del vol per si es retarda a causa de la COVID i perquè estigui disponible».