Un empat que sembla poc a Sabadell (2-2)

Deia Francisco que el mal joc no el preocupava si els resultats sortien. És el que realment importa. I el que portarà l'equip a lluitar pel play-off. Com si de la llei de Murphy es tractés, el Girona gairebé tasta la seva pròpia medicina aquest vespre a la Nova Creu Alta. Malgrat la millora notable de la seva imatge, s'ha hagut de conformar amb un empat. Un doblet de Stoichkov posava pals a les rodes als de Francisco en un moment en el qual no hi ha marge d'error. Tot i això, no han perdut la cara al partit. Les proves: el gol de Gerard Gumbau en rebre l'assistència d'un jove Arnau Martínez que fa mèrits per mantenir-se sota les ordres del tècnic andalús; i el penal transformat per Samu Sáiz.

Després del més que notable paper en el seu debut a Segona A contra l'Albacete, Arnau ha repetit titularitat a la Nova Creu Alta. Un cop més, Francisco no ha tingut manies per premiar el bon treball dels joves. I el de la resta de l'equip, aprofitant la jornada intersetmanal introduint fins a sis canvis respecte a l'últim partit. Han tornat Bernardo, de capità, i Santi Bueno amb defensa de tres centrals -perquè Juanpe no està fi.

A diferència de l'habitual, el Girona ha sortit convençut a millorar el seu joc. S'ha fet amb la possessió als primers minuts, atacant per banda dreta i mostrant-se agosarat. Però ja se sap que en aquesta categoria qualsevol errada es paga a un preu elevat. Concretament, amb un gol del Sabadell. Bernardo ha comès un error garrafal i Stoichkov ho ha aprofitat per superar a Juan Carlos amb una vaselina (min. 8). A partir d'aquí els arlequinats s'han sentit més còmodes i els de Francisco han hagut d'esperar al contracop per intentar sorprendre Mackay amb un xut de Sylla a les mans del porter (min. 22). Franquesa, forçat, s'ha quedat amb la mel als llavis veient com la defensa arribava a una passada de Gumbau massa llarga per Sylla.

El de Campllong ha advertit des de la frontal amb un cacau tímid a les mans de Mackay. El porter arlequinat ha estat determinant per treure a córner un tret de Samu Sáiz fruit del seu talent. Per la part local, Aaron Rey ha pogut ampliar l'avantatge al marcador amb un xut a la fusta. Encara que ha estat Gumbau l'encarregat de veure porteria amb un gol impossible per a Mackay en rebre una assistència impecable d'Arnau. No li ha agradat al Sabadell que, després d'un altre avís d'Aaron Rey, s'ha tornat a avançar amb el doblet de Stoichkov a causa d'una pèrdua de Franquesa al mig del camp (min. 46).

Caldria remar. Ben difícil davant la constant amenaça de Stoichkov. Era fora de joc, però Juan Carlos de seguida ha hagut d'intervenir per tallar les ales al davanter (min. 47). Tot seguit ha estat Sylla l'encarregat de crear perill en una acció revisada al VAR i que Hernández Maeso ha dictat com a pena màxima. Samu Sáiz ha estat letal des del punt de penal (min. 51). La balança tornava a igualar-se. Amb superioritat per als de Montilivi. Francisco ha fet canvis al mig del camp (Kebé i Terrats per Gumbau i Cristóforo), però abans el Girona s'ha llençat a l'atac amb poca fortuna davant Mackay. També Adri Cuevas sense causar problemes a Juan Carlos. Més clara ha estat la jugada individual de Samu Sáiz, obligant el porter arlequinat a intervenir (min. 73). Després que Monochu veiés groga (es perdrà el pròxim partit per acumulació de targetes), el tècnic ha fet una aposta clarament ofensiva fent entrar Stuani. I també Pablo Moreno. El davanter cedit pel City s'ha quedat a un pam de donar la victòria al temps afegit després d'una centrada amb picardia de Terrats. No hi ha arribat per ben poc. L'última ha estat pel Sabadell amb una rematada de Néstor Querol a fora (min. 95).

Sabadell 2 - Girona 2

Sabadell: Mackay, Heber (Víctor García, min. 61), Óscar Rubio, Jaime, Juan Ibiza, Ozkoidi, Undabarrena, Boniquet (Sierra, min. 93), Aaron Rey (Néstor Querol, min. 79), Stoichkov (Guruzeta, min. 79) i Édgar Hernández (Adri Cuevas, min. 46).

Girona: Juan Carlos, Couto, Santi Bueno, Bernardo, Arnau Martínez, Franquesa, Cristóforo (Terrats, min. 72), Gumbau (Kebé, min. 72), Monchu (Stuani, min. 81), Samu Sáiz (Pablo Moreno, min. 87) i Sylla.

Gols: 1-0, min. 8: Stoichkov; 1-1, min. 44: Gumbau; 2-1, min. 46: Stoichkov; 2-2, min. 51: Samu Sáiz, de penal.

Àrbitre: Hernández Maeso. Ha amonestat Boniquet, Edgar Hernández, Jaime, Óscar Rubio (Sabadell); Couto, Bernardo, Monchu, Juanpe, Kebé (Girona).

Estadi: Nova Creu Alta, sense públic.