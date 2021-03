Confirmada la quarta jornada sense perdre i amb un altre punt a la butxaca, Francisco ha valorat més positiva que negativament l'empat d'aquesta tarda a la Nova Creu Alta. Ha admès que no està del tot satisfet perquè a Sabadell hi volia guanyar, però tot i això ha aplaudit el pas endavant dels seus futbolistes, destacant per sobre de tot Samu Sáiz.



MILLOR IMATGE QUE RESULTAT

«Content? Sí. Guanyar aquí era molt important perquè nosaltres volíem aconseguir una dinàmica positiva de victòries. La part positiva és que l'equip ha ofert una versió amb la pilota als peus diferent a la que estava mostrant darrerament. També és cert que les victòries ajuden en aquest sentit. Mica en mica anirem trobant l'estat de cada jugador. Cal tenir en compte que hem presentat un onze amb molts canvis. Fins a sis, respecte l'altre dia contra l'Albacete. Però el que he vist és per estar molt contents amb tots. El joc ha estat bastant bo, tenint la possessió i gaudint de bones arribades. Al cap i a la fi, malgrat tot ens emportem només un punt i no és el que volíem. Ells també han gaudit de bones i clares oportunitats. Fins i tot en l'últim minut, que ha sigut claríssima. No me'n vaig satisfet amb el resultat però sí veient que molts jugadors han recuperat la seva millor versió».



SAMU SÁIZ, PAS ENDAVANT

«Ell és el primer que ho sap. Fa temps ja ho vaig dir això. Que necessitem el millor de cada futbolista. Amb el pas de les jornades, el nivell de tothom és més alt. Estem en el tram final de Lliga i això es nota. Si treiem el millor nivell de cadascú, millorarem molt. A en Samu hi havia dies que li estava costant més i no estava trobant situacions còmodes. Aquí ha canviat la cosa. Ha gaudit de situacions d'un contra un, amb arribades i xuts clars per marcar. Estem molt contents per ell. Aquest és el Samu Sáiz que tots volem. També la resta de jugadors. Trobo que ha sigut un partit molt complet i fins i tot mereixíem alguna cosa més que l'empat».



GOLS ENCAIXATS

«D'això precisament n'hem parlat durant el temps de descans. La jugada d'en Bernardo ha sigut per un error de càlcul al mesurar la distància amb en Juan Carlos. És una errada que ens ha condemnat. Com també hem fallat en el seu segon gol, que just ha vingut després del nostre, d'en Gumbau. Stoichkov ha rematat tot sol quan teníem a cinc o sis futbolistes dins la nostra àrea. I això és una cosa que tenim molt treballada, les marques en defensa, però no hem estat bé. És evident que hem de millorar. Fins ara hem demostrat que tenim la capacitat de fer gol. Tot i que tot plegat no només és cosa de la línia defensiva. El que m'ha agradat és que tots els jugadors hem tingut compromís. No oblidem que ens enfrontàvem a un equip que sol ser dominador en el joc, que li agrada tenir la possessió i és el que més en té de la Lliga. Nosaltres hem estat per sobre d'això, sent els protagonistes en tots els sentits. Hem sigut valents i és precisament això el que vull veure del meu equip. No hem guanyat, doncs els tocarà fer-ho contra el Ponferradina».