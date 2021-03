L'empat a la Nova Creu Alta deixa el play-off a tres punts

Per sensacions el Girona podria haver allargat la ratxa de les dues remuntades seguides i hauria quedat a només un punts del play-off. Però no ha estat així. L'empat a la Nova Creu Alta amb un Sabadell per lluita per salvar-se fa que s'escapi una gran oportunitat i només es retalli un punt respecte la zona de promoció. Ara mateix, els de Francisco són vuitens amb 46 punts i estan a tres punts d'atrapar el Rayo, sisè.

Els de Vallecas, que van perdre ahir contra l'Sporting (0-1), tenen un partit pendent davant el Mirandés -ajornat per la Covid-19 a l'equip rival. El recuperaran el proper dimecres 14 d'abril (19 h). Abans s'enfrontaran als gironins el diassabte 10 (18.15 h) en un partit clau per a les seves aspiracions.