Antonio Hidalgo: «Hem aconseguit un empat treballat»

Antonio Hidalgo, entrenador del Sabadell, va valorar com a «bo» el punt aconseguit ahir. Va parlar d'un «empat treballat» contra un Girona que va rebre els seus elogis. «Hem de tenir en compte a qui teníem al davant. Segurament ells han fet el millor partit de la temporada. Quan un equip així, amb el potencial que té, i amb un Samu Sáiz que fa el partit que fa, o en Sylla, Monchu, Gumbau... És difícil suportar tot això. Hi ha hagut moments en els quals hem patit i després hem ajustat millor. Solem ser més protagonistes en d'altres partits, però hi ha dies que toca fer d'altres coses».