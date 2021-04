Una fragilitat defensiva que ha fet encaixar gols els últims deu partits

La derrota del Rayo dimarts contra l'Sporting de Gijón a Vallecas (0-1) obria la porta a retallar punts i acostar-se a la tan desitjada sisena posició. Ahir a Sabadell, el Girona s'hi va posar i ho va intentar però va pagar les greus errades dels gols vallesans i va haver-se de conformar amb un empat (2-2) que no el treu de pobre. Un punt que manté el conjunt de Francisco a la vuitena posició amb 46 punts però que sí que els permet retallar un punt al Rayo, sisè classificat i que en té 49. D'aquesta manera, el Girona s'acosta a només tres punts dels madrilenys. Una distància petita i salvable però que no és del tot real perquè el Rayo té encara un partit pendent per jugar contra el Mirandés, ajornat la passada jornada per positius al conjunt burgalès. Això sí, els 3 punts, que podrien ser 4 o 6, són una diferència relativa sobretot tenint en compte que dissabte de la setmana que ve el Girona ha de visitar Vallecas en el que pot ser una final.

Bona part de la culpa de no guanyar ahir a la Nova Creu Alta va ser de la fragilitat defensiva de l'equip. Amb el 3-5-2 Francisco sembla haver trobat un esquema que permet l'equip tenir més joc per dins i arribar amb més claredat a l'àrea rival. Contra l'Albacete diumenge passat i sense centrals, el tècnic va haver de tornar a la línia de quatre al darrere i l'equip no va reeixir, per dir-ho suaument. Ahir a Sabadell, va recuperar la de tres amb Bueno, Bernardo i Arnau Martínez i, sobretot gràcies al lideratge de Samu Sáiz, es va mostrar molt més clarivident ofensivament parlant. Ara bé, una vegada més, les concessions defensives, ja sigui amb defensa de quatre o de tres, van passar factura a un Girona que s'està mostrant molt vulnerable últimament. Tant és així, que amb el partit d'ahir, l'equip ja n'acumula deu de consecutius encaixant, com a mínim, un gol. A més a més, si hi afegim la derrota contra el Vila-real a la Copa del Rei (0-1), la xifra s'enfila ja als onze. Un registre que no és apte per a un aspirant a entrar al play-off.

El Girona no troba la manera d'aturar una sagnia que va començar després de la victòria contra l'Espanyol (1-0). D'allò ja en fa més de dos mesos. Des de llavors, el conjunt de Francisco ha estat incapaç de deixar la porteria a zero en els deus següents partits: Mallorca (1-0), Leganés (0-2), Mirandés (3-3), Castelló (2-1), Fuenlabrada (1-1), Almeria (0-1), Lugo (1-1), Las Palmas (1-2), Albacete (2-1) i ahir a Sabadell (2-2). Un total de catorze gols encaixats en deu partits que fan que, tot i la millora dels resultats en les últimes setmanes, el Girona continuï tinguent negatiu el balanç general de gols: 30 a favor i 31 en contra.

Sigui com sigui, l'empat d'ahir permet el Girona allargar una dinàmica que l'ha dut a encadenar quatre jornades sense perdre. L'equip acumula dos empats (Lugo i Sabadell) i dues victòries (Las Palmas i Albacete) que li han permès sumar 8 dels últims 12 punts i veure el futur amb una mica -no gaire- més d'optimisme del que hom podia imaginar. En aquest sentit, és la segona sèrie d'imbatibilitat més llarga de la temporada. Fins ara, el Girona només havia encadenat resultats més favorables entre la jornada 8 la 11 quan va superar Castelló (0-1) i Cartagena (2-1) i va empatar davant Almeria (0-0), Saragossa (2-2) i Las Palmas (1-1). L'altra gran ratxa del curs, la millor fins ara, es va aconseguir al desembre amb tres victòries consecutives contra Mirandés (1-0), Albacete (0-2) i UD Logronyès (2-0) i un empat amb el Rayo (0-0). Superar dissabte el Ponferradina a l'estadi suposaria allargar la bona dinàmica de resultats i de passada confirmar la candidatura d'aspirant real al play-off.