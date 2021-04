«Molts jugadors han recuperat la millor versió»

Yan Couto va tornar a ser titular actuant com a carriler per banda dreta.

Satisfet a mitges. Però al cap i a la fi, més content que d'altres dies. Si Francisco valorava molt positivament el resultat contra l'Albacete el passat diumenge però lamentava el pobre joc del seu equip, ahir li va tocar canviar de parer. Més bones paraules que no pas dolentes, encara que el 2-2 final no el va deixar del tot satisfet. Sobretot perquè havia vist com els seus feien una passa endavant, oferint el compromís que a l'equip li havia faltat en d'altres ocasions. De noms propis, aquest cop va tocar sortir a escena el de Samu Sáiz. Un futbolista al qual li ha tocat fins i tot tastar la suplència perquè el tècnic no acabava d'estar massa content amb ell. Però que ahir, a la Nova Creu Alta, va oferir un autèntic recital. Francisco en va aplaudir el joc i també la seva implicació. «És el Samu Sáiz que tots volem», declarava en una roda de premsa en la qual va admetre també les errades dels dos gols encaixats. En el primer, un «error de càlcul» de Bernardo i en l'altre, una mala col·locació dels jugadors a l'àrea.

«Content? Sí. Guanyar aquí era molt important perquè nosaltres volíem aconseguir una dinàmica positiva de victòries. La part positiva és que l'equip ha ofert una versió amb la pilota als peus diferent a la que estava mostrant darrerament. També és cert que les victòries ajuden en aquest sentit. Mica en mica anirem trobant l'estat de cada jugador. Cal tenir en compte que hem presentat un onze amb molts canvis. Fins a sis, respecte l'altre dia contra l'Albacete. Però el que he vist és per estar molt contents amb tots. El joc ha estat bastant bo, tenint la possessió i gaudint de bones arribades. Al cap i a la fi, malgrat tot ens emportem només un punt i no és el que volíem. Ells també han gaudit de bones i clares oportunitats. Fins i tot en l'últim minut, que ha sigut claríssima. No me'n vaig satisfet amb el resultat però sí veient que molts jugadors han recuperat la seva millor versió».

«Ell és el primer que ho sap. Fa temps ja ho vaig dir això. Que necessitem el millor de cada futbolista. Amb el pas de les jornades, el nivell de tothom és més alt. Estem en el tram final de Lliga i això es nota. Si treiem el millor nivell de cadascú, millorarem molt. A en Samu hi havia dies que li estava costant més i no estava trobant situacions còmodes. Aquí ha canviat la cosa. Ha gaudit de situacions d'un contra un, amb arribades i xuts clars per marcar. Estem molt contents per ell. Aquest és el Samu Sáiz que tots volem. També la resta de jugadors. Trobo que ha sigut un partit molt complet i fins i tot mereixíem alguna cosa més que l'empat».

«D'això precisament n'hem parlat durant el temps de descans. La jugada d'en Bernardo ha sigut per un error de càlcul en mesurar la distància amb en Juan Carlos. És una errada que ens ha condemnat. Com també hem fallat en el seu segon gol, que just ha vingut després del nostre, d'en Gumbau. Stoichkov ha rematat tot sol quan teníem a cinc o sis futbolistes dins la nostra àrea. I això és una cosa que tenim molt treballada, les marques en defensa, però no hem estat bé. És evident que hem de millorar. Fins ara hem demostrat que tenim la capacitat de fer gol. Tot i que tot plegat no només és cosa de la línia defensiva. El que m'ha agradat és que tots els jugadors hem tingut compromís. No oblidem que ens enfrontàvem a un equip que sol ser dominador en el joc, que li agrada tenir la possessió i és el que més en té de la Lliga. Nosaltres hem estat per sobre d'això, sent els protagonistes en tots els sentits. Hem sigut valents i és precisament això el que vull veure del meu equip. No hem guanyat, doncs els tocarà fer-ho contra el Ponferradina».

«El que ens ha passat és que havíem analitzat l'equip que teníem al davant, seguint un plantejament concret i quan hem sortit a jugar ens hem adonat que ens n'havia preparat un altre ben diferent. No hem millorat fins que no ens hem trobat al camp i ens hem situat bé. Al principi ens ha costat una mica, sí, independentment del seu primer gol. Després, mica en mica han anat arribant les ocasions, fins i tot abans que marqués en Gumbau. Hem tingut xuts, arribades, centrades laterals. Era un partit complicat, com he dit abans, perquè el Sabadell juga bé al futbol. La necessitat de sumar els punts d'un i altre equip ha fet que tots dos busquéssim la victòria en tot moment».

«Jo sé que vosaltres sou intel·ligents i en Juanpe tenia quatre targetes. Ara ja té la cinquena i veurem si el podem recuperar el més aviat possible. I res més. Era impossible que pogués participar aquí a Sabadell perquè l'esforç que va fer el passat diumenge va ser molt fort. Haurem d'esperar a veure quan el podem tenir novament al cent per cent».