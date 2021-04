El diari O Jogo informava ahir sobre el possible interès del Reial Madrid per Pedro Porro, un futbolista que fa ben poc vestia la samarreta del Girona, amb el qual va debutar a Primera. Flamant internacional absolut amb Espanya, pertany al City que el té cedit a l'Sporting de Portugal, on està signant una magnífica temporada. Té contracte fins el 2024.