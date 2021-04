Francisco: "L'única pressió que ens marquem és la que ens posem nosaltres per guanyar"

El Girona rep demà el Ponferradina a Montilivi (16:00) en l'últim partit dels tres que haurà jugat aquesta setmana. Francisco no podrà comptar amb Pablo Moreno, que s'ha lesionat.

JUGAR BÉ

Quan un equip juga bé sempre té més opcions de guanyar. És la realitat. I quan un equip deixa de ser competitiu en perd. Mirarem de mantenir l'equilibri competitiu que ens ha fet arribar fins aquí, sumant forces punts. Tenim l'obligació de millorar el nostre joc per tenir més sitaucions de gol. Ens toca fer el mateix que el dia de Sabadell, juga bé o molt bé per aconseguir una victòria que és el que cerquem.



MORENO I LES BAIXES

Tret de Juanpe i Monchu, sancionats, i Pablo, la resta estan bé. Té una lesió petita i hem decidit que descansi i a veure si té opcions de jugar la setmana que ve. Els alineacions estan sent diferents els últims dies. La gent està amb ganes de jugar.



PARTIT DE TENSIÓ

Hem preparat el partit igual que contra Las Palmas o SAbadell, com el partit més important perquè és el pròxim. Van quedant poques jornades i és el moment d'apostar per nosaltres i acabar bé. L'últim mes no hem tingut un joc fluïd però hem competit sempre. No ens marquem cap més pressió que la que ens posem nosaltres de guanyar. També la tindrà la Ponfe. SI guanyem ens posem per davant i si ho fan ells es distanciaran. És un partit important perquè va quedant menys i ells estan per davant nostre.



ERRADES INDIVIDUALS

N'hem vist amb ell, amb Juan Carlos, i els que van participar. És una jugada que ha sortit bé molts cops aquesta temporada, però un error del central aquí, et condemna a encaixar. Es paga car i m irarem de cometre'n el mínim a camp propi. No podem regalar res i estem mentalitzats. El segon gol del Sabadell després de l'empat, tenint 6 jugadors a l'àrea, Stoichkov va entrar sol. Hem de millorar la concentració. No dic que no en tinguem que sí, perquè som un equip molt agressiu a la sortida de la pilota del rival. Hem de ser valents per aconseguir victòries. No hi ha temps per més d'aquí al final.



PONFERRADINA

És un equip molt regular, que treu bons resultats. És molt difícil que perdi, quasi sempre puntua. Té amenaces contínues sempre amb la seva gent de dalt, molt verticals i amb experiències, Romera, Yuri, Valcarce...Sap què ha de fe rsempre i el que fa ho fa molt bé. És difícil generar-los. Caldrà ser molt fluïds i també tenir possessió per arribar amb superioritat a camp rival.



RAYO

Veuré el partit perquè és el pròxim rival. Em toca per analitzar-lo. Mirarem de guanyar i el que facin demà no ho podem controlar. N'estarem pendents per preparar el partit de la setmana que ve.



STUANI

Ha entrenat amb normalitat aquesta setmana. Va tenir minuts a Sabadell. Cada dia volem que vagi a més. És molt important per nosaltres i el necessitem al cent per cent en aquest tram final, com a tots. És una opció més pel partit. Tant de bo trobem el millor Stuani pel partit, perquè tothom sap com n'és d'important per nosaltres.



SISTEMA

Mirarem de jugar bé i guanyar. A partir d'aquí tenim sanció de Monchu i posarem un jugador de refresc i segurament algun altre canvi. Mirarem de ser forts físicament. La gent està preparada per jugar. Estic molt content de l'entrenament d'avui. Els que van jugar estan preparats per fer-ho i els que no, encara ho estan més. Això és important. A SAbadell vam acabar amb jugadors joves, que no jugaven i amb moltes ganes. Necessitem tenir ganes de guanyar, fer-ho bé i compromís i qui surtin en tindrà.