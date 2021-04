Contratemps per a Francisco. Pablo Moreno pateix una lesió a l'isquiotibial de la cama dreta i es perdrà el partit de demà contra la Ponferradina a Montilivi (16 h). El temps de baixa del davanter cedit pel City oscil·la entre una i dues setmanes.







COMUNICAT MÈDIC



Pablo Moreno pateix una lesió a l'isquiotibial de la cama dreta. Temps de baixa aprox.: 1/2 setmanes.#GironaFC — Girona FC 9??0???? (@GironaFC) April 2, 2021

Amb aquesta lesió Pablo Moreno ho tindrà difícil per jugar els dos propers partits, a part del de demà en el qual causarà baixa segura. Així doncs és dubte per al duel decisiu amb el Rayo i contra el Saragossa. El futbolista va jugar els últims quinze minuts en l'empat a la Nova Creu Alta , entrant per Samu Sáiz (min. 88), i va gaudir d'una ocasió.