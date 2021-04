Bolo::«No tindrem vertigen;si els de dalt baden, els collarem»

El Ponferradina va ser capaç d'igualar un 0-2 en contra aquesta setmana davant la UD Logronyès al Toralín els darrers vint minuts i sumar un punt que li permet continuar a prop del play-off. L'entrenador dels del Bierzo, Jon Pérez Bolo, va voler deixar clar que el seu equip «no tindrà vertigen» de veure's en aquestes posicions elevades. «Fa molt de temps que hi som i, si hi som, és perquè ens ho mereixem. Cal donar molt de valor a la temporada que fem», deia. El tècnic basc fins i tot deixava un missatge pels equips que té per sobre. «No tindre vertigen i si els de dalt baden, els collarem per atrapar-los», assegurava.