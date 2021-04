El millor Girona manté viva l'esperança

El tren cap al play-off segueix en marxa. I el Girona no vol deixar-lo escapar. Per això s'encomana a un sempre ben tornat Cristhian Stuani. Si el 7 somriu, tot l'equip ho fa. També Samu Sáiz, amb un gust agredolç per la lesió en el moment de veure porteria. I Bustos, que s'ha estrenat com a golejador a la Lliga. Els gols de l'uruguaià, el madrileny i l'argentí han servit per assaltar aquesta tarda el Ponferradina (3-1). Els de Francisco no només l'han deixat sense els tres punts, sinó que li han tret la setena plaça per mantenir viva l'esperança amb 49 punts -tenen el Rayo a tres (amb un partit menys). Com diu la dita, a la tercera és la bona. I és que aquest cop el bon joc s'ha convertit amb el millor resultat. Ara sí que sí, tot es decidirà dissabte vinent a Vallecas.

Després de la notable millora a Sabadell -malgrat l'empat-, Francisco ha mantingut els tres centrals per rebre el Ponferradina amb Santi Bueno, Bernardo Espinosa i un Arnau Martínez que repeteix per tercera vegada consecutiva. L'únic canvi ha estat l'entrada de Stuani pel sancionat Monchu. Un onze inicial amb prou caràcter ofensiu com per deixar la victòria a Montilivi.

Això és el que ha sortit a fer el Girona. Convençut, atrevit i decidit a donar joc als Sylla i Stuani de torn. El primer intent l'ha fet Enric Franquesa amb un xut sense perill per al porter José Antonio Caro (min. 4). Juan Carlos tampoc ha tingut problemes per atrapar una rematada de Pablo Valcarce. Tenint en compte que el Ponferradina és un rival directe, els de Jon Pérez 'Bolo' s'han negat a deixar el partit en safata. El tempteig era constant. No patien els gironins. De fet, eren els qui millor estaven però els mancava encert als metres finals. Franquesa ha desaprofitat una ocasió clara després que Sylla pengés una pilota a la petita (min. 22). També l'ha enviat als núvols Samu Sáiz, situat a l'interior de l'àrea.

Més a prop del perill ha estat el Ponferradina, obligant a Juan Carlos a intervenir davant d'un cacau de Valcarce (min. 34) en gairebé la seva única arribada. S'ha animat el rival, amb una rematada de cap de Juergen que ha sortit llepant el pal esquerre. I un altre tret de Valcarce a les mans de Juan Carlos. Dubtes? Stuani els ha tret amb un moment. L'uruguaià ha obert la llauna quan el seu equip més ho necessitava per marxar als vestidors amb l'avantatge al marcador (1-0, min. 46).

El Girona encara no en tenia prou. Volia més. Ho ha evidenciat Samu Sáiz amb un autèntic golàs (min. 51). El madrileny ha afusellat Caro amb una rematada precisa amb l'interior en rebre una pilota que ha passat per les botes de Gumbau i Stuani. Malauradament, ho ha pogut celebrar ben poc perquè s'ha lesionat mentre feia l'acció del gol i ha estat substituït per Ibra Kebé. Amb el marcador en contra, el Ponferrafina s'ha esverat.

Yuri ha avisat amb un pal (min. 66). Però els gironins han seguit capficats amb l'objectiu, veient com en qüestió de tres minuts un cop de cap de Stuani s'estavellava al travesser i una volea sortia massa alta (min. 73 i 76). Nahuel Bustos ha animat la festa amb el tercer. L'argentí acabava d'entrar al terreny de joc quan s'ha alliberat amb una bona definició a passada de Yoel Bárcenas (min. 84). Yuri ha retallat distàncies amb un gol a l'últim sospir, però de res li ha servit al Ponferradina. Els de Francisco s'agraden i aquesta tarda ho han evidenciat per fi amb un triomf impecable.



FITXA TÈCNICA:

Girona: Juan Carlos, Couto, Santi Bueno, Bernardo, Arnau, Franquesa, Cristóforo (Bárcenas, min. 68), Gumbau (Terrats, min. 83), Samu Sáiz (Kebé, min. 52), Sylla (Valery, min. 68) i Stuani (Bustos, min. 83).

Ponferradina: José Antonio Caro, Amo, Kaxe (Yuri, min. 53), Moi Delgado, Aguza (Saúl, min. 53), Castellano, Erik Morán (Curro, min. 53), Doncel, Pablo Valcarce (Dani Romera, min. 70), Paris Adot i Juergen (Larrea, min. 90).

Gols: 1-0, min. 46: Stuani; 2-0, min. 51: Samu Sáiz; 3-0, min. 84: Bustos; 3-1, min. 90: Yuri.

Àrbitre: Arcediano Monescillo (c. castellanomanxec). Ha amonestat (Girona); Curro (Ponferradina).

Estadi: Montilivi, sense públic.