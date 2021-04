Les llàgrimes de Nahuel Bustos després del primer gol

L'argentí Nahuel Bustos no ha tingut una temporada gens reixida. Cedit pel City, que el va fitxar del Talleres de Córdoba, el davanter argentí arribava a Europa amb el cartell de ser un dels joves talents del futbol argentí. Però fins avui que no ha fet el primer gol a La Lliga amb el Girona (fins ara només havia marcat a Segovia en la primera eliminatòria de la Copa del Rei).

Bustos, que acabava de suplir Stuani a poc menys de 10 minuts del final, ha fet el 3-0. Bárcenas li ha cedit una bona pilota i el davanter després de deixar plantat el seu marcador, ha batut el porter rival amb un bon xut al primer pal. L'argentí no ha pogut reprimir les llàgrimes d'emoció. Francisco aplaudia des de la banqueta i fins i tot Juan Carlos ha deixat la porteria per anar a l'altra punta de camp per felicitar el seu company.