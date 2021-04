«Fer el ''play-off'' i pujar és difícil, però no impossible»

Com s'explica que havent marcat 200 gols a la seva carrera i gairebé 100 a Segona, no n'hagi fet cap mai al Girona?

Caram! No tenia aquesta dada tan curiosa! No he tingut la sort de fer-n'hi cap però confio que aquest cop sigui el bo.

I això que s'hi ha enfrontat 9 cops. Aquí es recorda molt un Ponfe-Girona del curs 13-14 en què va estar a punt d'enviar el Girona a Segona B en l'afegit de no haver estat per Becerra.

No recordo gaire bé aquell dia però sé que Becerra era un gran porter que sempre em feia la guitza. Per culpa d'aquella derrota ens vam haver de salvar a l'última jornada a Las Palmas i perquè la combinació de resultats va ser favorable.

Per contra, el seu cosí Charles és segurament el jugador que més n'hi ha marcat al Girona els últims anys.

Ah sí? Doncs el trucaré de seguida perquè m'expliqui el secret! Me'n recordo que amb l'Almeria n'hi va fer uns quants al play-off a Primera (2012-13).

Setè contra vuitè i amb el play-off d'ascens a l'horitzó. És una final?

És un partit importantíssim per a tots dos. Així és. El Girona vol entrar a la lluita per ser entre els sis primers i nosaltres volem aconseguir la permanència com més aviat millor i somiar poder ser-hi també. Serà un partit complicat com sempre contra el Girona.

Que encara no veu clara la salvació amb 48 punts?

L'any passat vam tenir una experiència força complicada amb una mala ratxa al final. Ens podíem haver salvat molt abans d'acabar, ens vam posar al pou i no ho vam aconseguir fins a la penúltima jornada. És una lliga molt complicada. El nostre objectiu és clar: la permanència. Un cop la tinguem ja pensarem en altres coses.

L'empat els va bé?

No el signo. Quin jo i el meu equip entrem al camp, ho fem per guanyar. Ens enfrontem a un gran equip que admiro perquè té grans jugadors i és un gran club. Si no es pot guanyar, doncs no perdre.

El Ponferradina té jugadors coneguts però també sol pescar-ne sovint a Segona B, amb fam de triomfar. Aquest és un dels seus secrets?

Sens dubte. La fam és el que dona un plus als equips. Quan s'arriba de Segona B a Segona A, els jugadors juguen en grans estadis i contra grans clubs i això els dóna un extra. Suposa un avantatge per lluitar cada partit i somiar ser entre els millors. L'exemple de l'Elx l'any passat és claríssim. No tenia grans noms i va pujar. Nosaltres tenim el somni d'entrar entre els 6 primers i somiar. Un cop al play-off, et pot tocar.

Ha jugat a Primera a Portugal i ha pujat tres cops a Segona A amb el Ponfe. A la seva carrera només li falta pujar a Primera?

Per mi seria un somni fer el play-off, i pujar seria espectacular. Sé que és complicat, però no impossible. Hi ha molts exemples al futbol com l'Eibar, el Leganés o el Girona mateix.

Diu la llegenda que l'estiu del 2008 va estar a punt de fitxar pel Girona juntament amb el seu germà, Igor.

Sé que hi va haver alguna cosa, però no gaire res en concret. Havíem fet bon any amb el Pontevedra. El meu germà sí que va venir i em va parlar molt bé del club i el tracte de la gent de Girona.

Continua jugant encara, l'Igor amb 40 anys?

Sí! Al Maia, a Portugal. Han suspès la seva Lliga per la pandèmia, però ell continua entrenant-se pel seu compte.