Stuani torna a ser titular per rebre el Ponferradina

El Girona no pot fallar aquesta tarda contra el Ponferradina si vol agafar l'últim bitllet per al play-off. Per a l'ocasió, Francisco a tornat a donar la titularitat a Cristhian Stuani -fins ara començava a la banqueta a causa d'unes molèsties. El tècnic segueix donant confiança a Arnau Martínez i manté la defensa de tres amb Bernardo Espinosa i Santi Bueno.

L'onze del Girona és el següent: Juan Carlos, Couto, Santi Bueno, Bernardo, Arnau, Franquesa, Cristóforo, Gumbau, Samu Sáiz, Sylla i Stuani.

Aquesta tarda són suplents: Ortolá, Nahuel Bustos, Aday, Calavera, Valery, Luna, Yoel Bárcenas, Kebé, Terrats i Pau Víctor.

Per la seva part, el Ponferradina jugarà amb: Caro, Amo, Kaxe, Moi Delgado, Aguza, Castellano, Erik Morán, Doncel, Pablo Valcarce, Paris Adot i Juergen.