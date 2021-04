«És el millor moment i cal aprofitar-ho»

Francisco ja va dir-ho clar en el seu «pitjor moment». Va a mort amb els jugadors. Hi confia i vol que treguin el «millor de cadascú» per ser un equip competitiu. El Girona ahir va completar una gran victòria per avançar el Ponferradina a la classificació. «Abans de venir a l'estadi, els he dit que l'objectiu era posar-nos setens», explicava després del partit. Així va ser. «Només són tres punts» però «l'esforç es recompensa amb tres gols» que «s'han trobat a faltar durant tota la temporada» i que permeten mantenir la regularitat després d'una setmana «fantàstica» (7 punts de 9). Stuani segueix fi, Nahuel Bustos s'allibera i Samu Sáiz sembla que no tindrà res greu. «Entenem que el recuperem contra el Rayo», comentava. Si no, «toca confiar amb tots» perquè tothom «aporta».

«Era un partit molt important. Ens enfrontàvem a un equip que estava per davant nostre i molt regular, que venia amb sis partits sense conèixer la derrota. Sempre ha estat a prop de treure punts. Sabíem que seria complicat i és gratificant veure que l'esforç es recompensa amb tres gols i superar-los a la classificació. Nomes són tres punts i hem de seguir».

«No entrava als últims partits i des de Tenerife que no havia participat. Li ve bé el gol. Ha jugat poc i ha marcat. Els necessitem a tots. Ha elaborat en els 10 minuts que ha jugat, s'ha fabricat les seves ocasions de gol i ha lluitat com li hem demanat. Qui jugui ho ha de donar tot els minuts que li toquin per ajudar a l'equip i ell ho ha fet. Estem contents per ell, però també per Cristhian, Samu i tots els que han fet un esforç enorme per millorar cada dia a nivell individual per sumar pel col·lectiu».

«Com a Segona tots els partits tenen les seves fases per a cada equip. Hem tingut les nostres, dominant la pilota per generar ocasions de gol. A l'inici de la primera part n'hem tingut suficients com per avançar-nos i després ells. Ens han tingut una mica tancats i hem sabut sortir d'allà. A partir del gol ens ha donat tranquil·litat. A la segona, el gol matiner de Samu també ens ha permès jugar una mica millor sabent que ells ens collarien. El marcador diu que hem superat per escreix el rival però ha estat igualat. Intentem créixer dia a dia».

«Abans de venir a l'estadi els he dit que l'objectiu era posar-nos setens. Sabíem que si guanyàvem ho fèiem i feia 16 jornades que no estàvem en aquesta posició. Era el més immediat i així ho hem enfocat. Si mirem més enllà, el Rayo ha fet el que havia de fer, que és guanyar, i nosaltres també. Ens ve molt bé perquè venim d'una molt bona dinàmica amb un bon partit a Sabadell i avui -ahir per al lector- també hem tingut bon joc per fases i marcant gols. Els hem trobat a faltar durant la temporada i estem contents».

«Ho vaig dir fa un parell de setmanes quan preguntàveu si era el meu pitjor moment. Quan entrenem els entrenadors sempre creuen amb nosaltres i mentre sigui així confiem seguir creixent. Estem en el millor moment de la temporada perquè portem cinc partits sumant punts. Hem d'aprofitar-ho treballant i sent conscients de la dificultat. Hem de treure el millor de cadascú i mantenir la regularitat. És veritat que n'hi ha que estan fent un pas endavant, però ni abans érem dolents ni ara som millors. Recuperem millors sensacions».

«Ens estem adaptant bé al sistema perquè el perfil de jugadors com Yan, Enric, Aday, Jordi o Valery s'adapten als carrils. Tot i la baixa de Juanpe, ha aparegut un noi (Arnau) que està a un nivell fantàstic, rendeix bé i ens dona la possibilitat de jugar amb tres centrals. Arribem amb més efectius. O farem fins que puguem. Santi té 4 targetes, Bernardo tenia problemes i ha fet un esforç enorme per acabar, podent haver demanat el canvi».

El girona agafa impuls superant el ponferradina. Els de Francsico se situen setens gràcies als gols de Stuani, Samu Sáiz i Bustos. 1 Cristhian Stuani fent una rematada amb el cap a dins l'àrea rival. F

2 Francisco felicitant Cristóforo i Sylla després de ser substituïts. F

3 Ramon Terrats amb la pilota perseguit per Paris Adot. F