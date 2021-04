Samu Sáiz es lesiona en el gol però Francisco confia que pugui ser a Vallecas

No va tenir una actuació tan lluïda com dimecres a Sabadell però Samu Sáiz va tornar a ser decisiu ahir contra el Ponferradina. El mitjapunta madrileny va fer l'assistència del primer gol a Stuani en l'afegit de la primera part i, només començar la represa, va ser l'autor del segon gol de la tarda. Un partit rodó per a l'exjugador del Leeds que, tanmateix, es va embrutir després de marcar. Immediatament després que la pilota perforés la porteria de Caro, es va posar la mà a la cuixa i se'n va anar cap a la zona de la banqueta. Havia notat una molèstia que, amb el xut, es podria haver agreujat. Samu Sáiz, que ja arrossegava el problema de Sabadell, va veure clar que no podia continuar i Francisco va canviar-lo per Kébé. Al final del partit, el tècnic reconeixia que no sabia l'abast de la lesió del madrileny però confessava que no li feia la sensació que fos greu. «Desconec què té. Ha notat una molèstia que ja arrossegava en el moment del xut. Ha notat el cansament a Sabadell. Ha col·laborat molt en la victòria i entenem que el recuperem de cara a dissabte», deia.

A l'espera de conèixer l'abast real de la lesió, Samu Sáiz ha tancat la setmana amb dos gols i una assistència en dos partits. Dues actuacions notables que han recordat el millor Samu Sáiz de la temporada passada. Caldrà veure ara si aquests problemes físics frenen la seva irrupció a l'equip després de molts partits apagat i aportant més aviat poc.

D'altra banda, qui també va tancar ahir una gran setmana va ser Arnau Martínez. El jove central, de 17 anys, va completar el tercer partit com a titular de manera consecutiva. El maresmenc ja havia debutat a la Copa, però a la Lliga va estrenar-se dissabte passat contra l'Albacete. Al cap de tres dies també va ser titular a Sabadell i ahir va repetir. «Estic molt content pels minuts que em dona el míster i molt satisfet per la victòria, que ens permet superar el Ponferradina a la classificació», deia Arnau al final del partit. El de Premià de Mar tampoc es va arronsar davant Kaxe Aizpuru primer, ni el veterà Yuri de Souza després. Arnau va haver d'estar molt atent sobretot a la primera part per vigilar l'esquena de Franquesa on Pablo Valcarce mirava de fer mal. Arnau és optimista de cara al final de la temporada. «Estem bé i ens sentim còmodes. Continuarem lluitant fins al final. Creiem en l'objectiu», destacava Arnau que ja acumula, entre Lliga i Copa, set partits amb el primer equip.