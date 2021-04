el brasiler no havia marcat mai als gironins en 9 partits. El veterà Yuri de Souza no va ser titular ahir a Montilivi però va entrar al camp al minut 53, arran del 2-0. Yuri va estavellar una pilota al pal i, ja en l'afegit, va fer el 3-1 definitiu. Un gol estèril però que trenca l'estadística que deia que no havia aconseguit marcar mai al Girona en els nou anteriors enfrontaments.