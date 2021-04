Bustos, un golejador més a la llista

No hi havia color la temporada passada. Sí o sí, Cristhian Stuani era qui es posava l'equip a l'esquena. Per més diners que s'haguessin invertit a l'hora de construir la plantilla més cara d'aquella Segona Divisió, l'uruguaià era determinant jornada sí, jornada també. Va tancar la Lliga regular amb 29 gols i en va signar un parell més al play-off, aconseguint així els seus millors registres personals. Ningú al vestidor va ser capaç de seguir-li els passos. Cap altre jugador va presentar uns números que se li apropessin ni que fos una mica. El gol, a Montilivi, tenia amo i senyor. Es va apostar tot a la continuïtat del de Tala. Els seus registres han baixat considerablement aquest curs i és just ara quan el gol està més repartit a Girona. L'últim en sumar-se a la llista és l'argentí Nahuel Bustos. Contra el Ponferradina, l'argentí va marcar el tercer de la tarda i el primer del seu compte golejador en aquesta competició, que li serveix per treure's un autèntic pes de sobre i alliberar-se per les jornades que queden.

Després de 33 jornades, el Girona ha aconseguit redreçar el rumb ofensivament parlant i ja ha atrapat la xifra dels 33 gols. No en són tants com els 40 que acumulava la temporada passada a les mateixes alçades de la pel·lícula, però la part positiva és que ni de bon tros depèn tant de l'efectivitat d'un sol futbolista com llavors. En tot el curs passat van ser 9 els futbolistes de la plantilla que van veure porteria després de 42 jornades i una promoció per pujar: Cristhian Stuani (31), Borja García (5), Marc Gual (4, abans de deixar l'equip al mercat d'hivern per fitxar pel Castella), Samu Sáiz (3), Aday Benítez (2), Àlex Granell (2), Brandon Thomas (2), Gerard Gumbau (1) i Jonatan Soriano (1). La història, ara, és força diferent. Fins a dotze jugadors han marcat. Quatre més que en tot l'exercici anterior.

Aquesta particular classificació l'encapçala encara Mamadou Sylla, pitxitxi de la plantilla amb 8 gols, tots decisius perquè el Girona acabi sumant algun punt. El segueix, de ben a prop, un Cristhian Stuani que s'ha anat entonant sobretot en aquesta segona volta i que ja n'acumula 7. Entre tots dos en sumen 15, gairebé la meitat dels 33 gols que duu l'equip a la Lliga. Rere Sylla i Stuani treu el cap Samu Sáiz, amb 3. El madrileny, desaparegut durant bona part del campionat, ha recuperat la seva millor versió. A Sabadell i dissabte amb el Ponferradina va oferir un molt bon rendiment, al que també cal sumar-li una assistència. Un parell de gols han fet el central Bernardo Espinosa, el lateral Enric Franquesa, el migcampista Monchu Rodríguez i els atacants Pablo Moreno i Yoel Bárcenas. N'hi ha més. N'ha fet un el brasiler Yan Couto, clau en la remuntada al camp del Las Palmas. Com també Valery Fernández, que va marcar a Saragossa. O Gerard Gumbau, que s'estrenava a la Nova Creu Alta el dimecres de la passada setmana. A tots ells s'hi acaba de sumar Nahuel Bustos. Entre uns i altres en sumen 32. Falta el gol que el defensa de l'Albacete, Ivan Kecojevic, es va marcar en pròpia el passat 6 de desembre i que li va servir al conjunt blanc-i-vermell per iniciar el camí de la victòria a l'estadi Carlos Belmonte (0-2).