L'Espanyol agafa embranzida i el Mallorca empata a Las Palmas

L'objectiu és claríssim. Guanyar dissabte a Vallecas per tenir clares opcions de lluitar-li al Rayo Vallecano la sisena posició. Entrar al play-off és la fita que s'ha marcat el vestidor del Girona, que viu el moment més dolç de la temporada després de guanyar dissabte el Ponferradina i d'allargar la seva ratxa positiva. Tot i aquests resultats, pensar en un hipotètic ascens directe no entra, ni de bon tros, al cap de ningú. I més veient la velocitat de creuer de l'Espanyol, que es consolida al capdavant de la classificació. La primera posició es troba ja a 18 punts de diferència. Els blanc-i-blaus es van imposar al Carlos Belmonte contra un Albacete que no aixeca cap i que col·lecciona arguments per pensar que la temporada vinent competirà, si no s'anima, a la renovada Primera RFEF. Ara bé, la distància amb el segon, el Mallorca, és ara de 16 punts. Un món del tot inaccessible, tot i que els balears confirmen que ni de bon tros viuen el seu millor moment.

Tot i avançar-se al quart d'hora al Gran Canaria gràcies a un gol d'Amath Ndiaye, el Las Palmas acabaria empatant el partit amb una diana d'Araujo en els primers compassos de la segona meitat. Amb aquest resultat el Mallorca es manté segon a la classificació i té sort que el tercer no se li hagi acostat perquè l'Almeria va perdre aquesta jornada i té cinc punts menys. Pel Girona, tampoc és factible agafar els andalusos. Tenen 60 punts, 11 més i el famós average al seu favor. La quarta plaça és pel Leganés, que en té 57. L'Sporting, cinquè, en suma 56 i encara ha de passar per Montilivi, però també sembla lluny.

Els de Francisco, que miren d'atrapar el sisè, continuen agafant distància respecte a la zona de perill. Sent setè amb 49 punts, mantenen viva l'esperança del play-off mentre estan a tocar dels 50 que demana l'entrenador. Ara mateix el Girona ja té fins a 17 punts d'avantatge respecte a les posicions de descens que marca el Sabadell, que en té 32. Els arlequinats van vendre cara la seva pell a Butarque, però van encaixar una nova derrota.