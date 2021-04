El protagonisme dels més joves agafa pes a dins la plantilla del Girona

El Girona de Francisco és sinònim de «competitiu». El tècnic ha repetit des del primer dia que va trepitjar Montilivi que el seu equip «voldria guanyar sempre». Es va poder comprovar de seguida en el play-off d'ascens frustrat per l'Elx i s'ha fet evident aquesta temporada, malgrat la pèrdua de poder econòmic amb els conseqüents problemes per formar la plantilla. El missatge que transmet il·lusiona els jugadors. Els demana el «millor de cadascú« per intentar esgarrapar els tres punts fins al xiulet final i ho demostren en la majoria de partits. Sobretot ara que s'ha aconseguit la desitjada regularitat, encadenant fins a cinc jornades sense perdre i sumant 11 dels darrers 15 punts en joc. Tot això, però, té una explicació. I és que gran part de culpa de l'ambició dels gironins la té la mitjana d'edat, que és de 25,3 anys, amb una de les plantilles més joves dels últims temps.

Només cal fixar-se en la victòria de dissabte contra el Ponferradina (3-1). Set dels onze jugadors que van acabar el partit tenen menys de 23 anys: Yan Couto (18), Santi Bueno (22), Arnau Martínez (17), Ibrahima Kebé (20), Valery Fernández (21), Ramon Terrats (20) i Nahuel Bustos (22). Dels altres quatre, només Juan Carlos (33) i Bernardo (31) superaven els 30 anys. Un cop més queda evident la confiança de Francisco pels futbolistes amb menys experiència a Segona A. Així com l'aposta de futur del Girona.

Més que destacable va ser la tercera titularitat seguida d'Arnau Martínez en una setmana de somni per al de Premià de Mar. La irrupció de Couto al carril dret. O l'esperat gol de Nahuel Bustos. A més, el davanter del filial Pau Víctor va tornar a entrar a la convocatòria. El jovent puja amb força. Té fam i es guanya els galons a cada entrenament, segons explica el propi Francisco. El Girona és el tercer equip més jove de la Lliga per darrere l'Almeria i el Mirandés. Encara que sense el Bernardo, el Samu Sáiz o el Cristhian Stuani de torn difícilment se'n sortirien els gironins. Es necessita trobar l'equilibri i l'entrenador l'ha trobat en el moment decisiu del curs.