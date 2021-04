Una exposició per celebrar el 90è aniversari

Una exposició per celebrar el 90è aniversari · Girona FC

El Girona organitzarà el pròxim mes de juliol a l'Espai Santa Caterina un recull de fotografies, imatges i objectes, entre altres, per recordar els noranta anys de vida del club blanc-i-vermell. L'exposició s'inaugurarà el primer de juliol i es clourà el 31. Els visitants hi trobaran una finestra oberta a la història del club, tant la recent com, sobretot, la més antiga. A més a més, se celebraran quatre col·loquis de personalitats vinculades a la història del club en què exposaran i recordaran les seves experiències. Aquestes xerrades seran els dies 6, 13, 15 i 22 a l'Auditori Josep Irla, del mateix complex.