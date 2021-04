El Girona confirma les lesions de Samu Sáiz i Bernardo

Les lesions segueixen perjudicant el dia a dia del Girona. I més encara a les portes del decisiu partit a Vallecas per a les aspiracions pel play-off. Francisco perd Samu Sáiz per una lesió als isquiotibials de la cama dreta i Bernardo per una lesió muscular al bessó de la cama esquerra. El temps estimat de baixa per al madrileny serà d'uns 15 dies, mentre que el central colombià no reapareixerà fins al mes vinent (4 setmanes).





?? COMUNICAT MÈDIC



?? Samu Saiz pateix una lesió als isquiotibials de la cama dreta. Temps de baixa aproximat: 15 dies.



??Bernardo Espinosa pateix una lesió muscular al bessó de la cama esquerra. Temps de baixa de aproximat: 4 setmanes.#GironaFC — Girona FC 9??0???? (@GironaFC) April 6, 2021

Tot i que el tècnic s'esperava que poder comptar amb Samu Sáiz contra el Rayo Vallecano , després que dissabte el mitjapunta abandonés el terreny de joc tot just després de marcar un gol al Ponferradina en veure incrementades les molèsties que arrossegava, no podrà ser. Samu Sáiz té una lesió als isquiotibials de la cama dreta i. Podria tornar per rebre a l'Oviedo a Montilivi.Més complicat ha acabat sent el cas de El central colombià va forçar durant tot el partit i el diagnòstic ha estat d'una lesió muscular al bessó de la cama esquerra. El temps de baixa s'estima que sigui de 4 setmanes i, per tant,. Si l'evolució és favorable, Francisco podrà tornar a disposar de Bernardo en la visita del Logronyès a Montilivi.La baixa de Bernardo es converteix en un veritable problema per al Girona, amb pocs efectius a l'eix de la defensa. Sija està a punt de les molèsties que patia - l'últim partit va ser baixa per sanció perquè va forçar la cinquena groga a Sabadell (no va jugar per problemes físics)-, el tècnic podria seguir apostant per la defensa de tres. Si no, haurà de modificar el dibuix. El joveté tots els números de tenir la quarta titularitat consecutiva.