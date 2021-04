Stuani visita la víctima preferida

Poca broma amb les xifres. Són per tenir-les ben en compte. Camí dels 35 anys, Cristhian Stuani comptabilitza més de 300 partits entre la Primera i Segona Divisió. En totes dues categories, el sostre del futbol espanyol, ha marcat més de 140 gols. Els seus números són majúsculs des que el 2017 fitxava pel Girona, però abans d'aterrar a Montilivi sempre havia vist porteria, estant més o menys encertat. Deixant d'una banda l'etapa en clau blanc-i-vermella, també ha defensat els escuts de l'Albacete, Racing de Santander, Llevant i Espanyol. Són una desena de temporades en aquestes dues categories, sense tenir en compte la seva experiència a l'estranger, perquè també ha tastat el futbol italià i anglès. En aquests deu cursos, s'ha enfrontat a un grapat d'equips. Moltíssims. Gairebé a tots ells els ha fet algun gol. Se n'han escapat ben pocs. El propi Girona, el Real Unión, l'Alcorcón i també el Sabadell, que s'acaba de sumar a la llista de supervivents. Comptabilitza fins a 51 víctimes. La preferida, un Rayo Vallecano que aquest dissabte es tornarà a creuar en el camí. Precisament, el rival que marca la frontera amb el play-off. La sisena plaça, l'objectiu que els de Francisco Rodríguez tenen entre cella i cella, just ara quan transmeten les millors sensacions de la temporada.

No hi ha color. Són 12 els gols que Stuani li ha fet al Rayo. És l'equip que més ha rebut i amb molta diferència, perquè els seus perseguidors són a un món de distància. Mitja dotzena n'han encaixat Almeria i Reial Madrid. Pels cinc que ha fet al Las Palmas, Alabès, Deportivo, Espanyol, Getafe i Athletic. També és veritat que amb els madrilenys s'hi ha vist les cares un munt de vegades. Fins a 16 cops. El balanç és ben igualat: sis victòries, cinc empats i el mateix número de derrotes. En set ocasions ha vist porteria, comptant un parell de doblets i fins i tot un hat-trick. Al Rayo li ha marcat sent jugador del Racing, també vestint la samarreta de l'Espanyol i com a futbolista del Girona també.

La temporada passada va signar un triplet a Montilivi (3-1) i un any abans va veure porta un parell de cops a Vallecas (0-2), en aquest cas a Primera. Un escenari que seria ideal aquest dissabte, tenint en compte el que s'hi juga l'equip. Guanyant, els gironins empatarien a punts amb un Rayo, que això sí, té un partit pendent contra el Mirandés la setmana vinent ajornat dies enrere per un brot de coronavirus a la plantilla del conjunt burgalès.

Aquestes últimes quatre temporades, les que Cristhian Stuani suma jugant amb el Girona, comptabilitza un total de 127 aparicions entre totes les competicions. Temps que ha fet servir per marcar fins a 79 gols. És cert que els seus actuals registres no tenen res a veure amb els dels cursos anteriors. Però la dinàmica del davanter és ascendent. Només va jugar set partits de la primera volta. Ha participat en els onze d'aquesta segona meitat del calendari, quan ha fet la majoria dels gols que acumula. En són 7 en total. 5 d'ells, a la segona volta. Tots ells importants i mai ha marcat en una derrota. Ha donat punts contra el Logronyès (autor del doblet en el 2-0 de fa mesos) i va ser l'artífex de l'heroïc empat al camp del Mirandés (dos gols al tram final que expliquen el 3-3 definitiu). També va marcar a la pròrroga per segellar la remuntada amb l'Albacete (2-1) i va ser l'autor de l'únic gol al camp del Fuenlabrada (1-1). Dissabte passat, al llindar del descans obria la llauna per aplanar el camí del triomf davant el Ponferradina.

Està entonat Stuani, que visita Vallecas decidit a seguir engreixant els seus particulars registres contra la seva víctima favorita. Això sí, els dos últims cops que s'ha enfrontat al Rayo no ha aconseguit veure porteria. No ho va fer l'any passat al seu camp, en un 1-0 per obrir el 2020 amb un grapat d'oportunitats però escassa punteria. Ni tampoc a la primera volta de l'actual campionat, quan va disputar 81 minuts del 0-0 a Montilivi, amb targeta groga inclosa. De moment, aquest curs ja ha sigut capaç de marcar-li al Logronyès i Albacete, dos equips als quals no havia pogut batre mai al llarg de la seva carrera. Tornar a celebrar una diana a Vallecas entra en els seus plans. Un estadi que se li dona prou bé. Cinc gols hi ha marcat en un total de vuit visites. Això sí, només hi ha guanyat tres vegades. Una d'elles, amb el Girona. Repetir-ho entra en els plans.